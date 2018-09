Maroc/Malawi: Déclarations des sélectionneurs

Hervé Renard

Sélectionneur du Maroc

"On avait à cœur de revenir devant notre public en fournissant une bonne prestation. Mais malgré les absences de Benatia et de Da Costa, la défense s'est bien comportée. L'important est de gagner ce match et de continuer de garder cette dynamique.

On est satisfait du résultat mais on aurait pu faire mieux. Nous avons eu la chance de marquer rapidement puis le fait de mener 2-0 à la mi-temps a permis aux joueurs d'évoluer plus librement face à une équipe du Malawi qui dispose de bons joueurs de par leur vitesse et leur mobilité.

Au Malawi, le match ne sera pas une partie de plaisir. Mais on a les moyens de terminer le plus haut possible et notre objectif est d'être à la tête de la poule à la fin des éliminatoires.

Avec l'incorporation de nouveaux joueurs à l'instar de Mazraoui qui a joué pour la première fois avec les Lions, le but est de leur donner du temps de jeu, de créer un groupe mais aussi de tester des possibilités avec le changement de positions".

Ronny Van Geneugden Sélectionneur du Malawi

"La sélection du Maroc, très bonne et très disciplinée, est le grand favori du groupe.

Jouer contre une équipe composée de joueurs évoluant dans les championnats d'Europe est une bonne leçon pour mon effectif qui va acquérir et gagner en expérience".