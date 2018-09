Maroc: Sur les affaires africaines

Ils ont également mis l'accent sur la détermination du Maroc à placer le continent africain et ses ressources humaines au cœur de ses préoccupations, mettant en avant la valeur ajoutée de ce groupe dans l'action parlementaire et la nécessité de coordination entre les différents organes de la Chambre.

A cette occasion, M. El Malki et les membres du groupe ont salué l'excellence des relations unissant le Maroc et le continent africain, conformément à la vision de SM le Roi Mohammed VI, qui consacre l'engagement constant du Souverain à renforcer la coopération Sud-Sud.

Organisée sous la présidence de M. Habib El Malki, président de la Chambre des représentants, cette réunion s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des mécanismes du nouveau règlement intérieur, lesquels soulignent la détermination de la Chambre à renforcer les relations de coopération et de solidarité entre le Maroc et les pays africains, qui constituent désormais un choix stratégique pour le Royaume.

