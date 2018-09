Cameroun: Couvre-feu à Bamenda après de nouvelles violences

Ce n'est pas la première fois que de telles restrictions sont expérimentées dans le Nord-Ouest et principalement à Bamenda, depuis le déclenchement de cette crise sociopolitique il y a deux ans. En février et en novembre 2017, les populations avaient déjà été soumises à un tel régime de privation.

Ce coup de force des assaillants aux portes de Bamenda a eu pour conséquence immédiate la réinstauration du couvre-feu dans la région du nord-ouest. Ainsi, entre 18 heures et 6 heures du matin, les mouvements des personnes et des biens sont strictement interdits, la circulation des mototaxis suspendue.

La ville de Bamenda a été coupée pendant des heures du reste pays par des hommes armés dans la nuit de samedi à dimanche. Les assaillants dont certains brandissaient le drapeau de l'Ambazonie, s'en sont pris à des bus de transport, tuant un chauffeur et faisant de nombreux otages. L'armée a rétabli la circulation dimanche à la mi-journée. La région est depuis lors et jusqu'à nouvel ordre, sous couvre-feu.

