Burundi/Gabon: S.E. Ali Bongo Ondimba au stade d'Angondjé pour le match Gabon - Burundi

Dans le Groupe C, le Gabon côtoie le Burundi, le Mali et le Soudan du sud. Pour son prochain match en octobre prochain, le Gabon affrontera la sélection nationale sud-soudanaise.

« Nous, Gabonais, devons être les premiers supporters de nos Panthères. Je tenais donc à être présent pour marquer mon soutien et les encourager. Nous avons vibré avec eux aujourd'hui et continuerons jusqu'à la phase finale », a déclaré le chef de l'Etat au terme de cette rencontre.

C'est sur un score nul (1-1) et dans un stade pavoisé aux couleurs vert, jaune, bleu que le match entre les Panthères et les Hirondelles s'est achevé.

Akanda, le 8 septembre 2018 - Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, a assisté ce jour au stade d'Angondjé à la rencontre opposant le Gabon au Burundi et comptant pour les éliminatoires de la 32ème Coupe d'Afrique des Nations de football (CAN) 2019.

