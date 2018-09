Tunisie: Une équipe sous pression

Le staff technique hammamlifois n'a pas mâché ses mots, devant les joueurs qui ont vite oublié leur humilité après leur nul face au CA.

Retour de Chaâr

Les séances d'entraînement ont été axées sur les permutations entre les joueurs du milieu de terrain et l'attaque qui n'a marqué aucun but au cours des deux matches joués face au CA et à la JSK.

«Certes, je suis satisfait des deux points glanés lors de nos deux rencontres. Mais au niveau du jeu, il faut beaucoup de travail», a souligné Buscher. Ce dernier pense sérieusement à faire des correctifs dans les deux compartiments de l'entrejeu et de l'attaque.

Face à l'ESS, Farès Meskini et Sghaïer pourraient être remplacés par Ouni et Chedly Chaâr, ce dernier est supérieur à Sghaïer sur le double domaine de la récupération et de la relance. Il était à la base de l'accession du CSHL en ligue 1 avec l'attaquant Othmane Saïdi, parti au CAB.

Concernant l'évaluation des deux joueurs étrangers qui ont joué les deux matches de la Ligue, Baguili et Kaoukou, le premier était faible et le second a été percutant face au CA et à la JSK. Il se pourrait que Buscher le titularise face à l'ESS.

Mais d'après ce qu'on a vu, l'effectif du CSHL est assez pauvre, il faut des renforts pour redresser la barre, surtout que la saison s'annonce harassante.