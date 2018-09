Tunisie: Pour une place au soleil !

Seulement tout a brusquement changé une semaine plus tard quand les Cabistes ont ramené une précieuse victoire du chaudron gabésien aux dépens de l'ASG. Et du coup, le public s'est mis de nouveau à espérer un exercice plein de sensations.

Il est vrai que nous sommes en début de parcours et les nouvelles recrues vont pouvoir s'intégrer dans le groupe et montrer ce qu'elles savent faire au fur et à mesure que l'on avance dans la compétition. Le chemin est long et exige que l'on gère à bon escient l'effectif.

Un effectif riche qui connaîtra à coup sûr un turnover quand les conditions le demandent. La multiplication des matches amicaux fait découvrir au staff technique les qualités des uns et des autres au cours de ce championnat qui débute haché malheureusement.

En effet, outre les rencontres officielles jouées contre le CSS et l'ASG, le CAB a dû disputer un match face à Oued Ellil et devait se mesurer hier, dimanche, à Ettihad Tripoli au stade d'El Menzah, pour que la condition physique n'en pâtisse pas.

Le renfort a touché également le comité directeur. On a besoin au club nordiste de dirigeants confirmés pour encadrer comme il se doit les Cabistes. C'est dans cette optique de travail que le président Abdessalem Saïdani a nommé récemment M. Moez Galaï, un revenant, au poste de vice-président chargé de la section football. Un plus dans la quantité et la qualité des hommes au sein de la famille cabiste.

C'est dire à quel point le premier responsable du CAB a envie de réussir dans sa mission. Il a beaucoup appris de son premier mandat de deux ans qui expire en ce mois de septembre. On peut affirmer aussi qu'il a compris le système !

Il est donc légitime de passer à une étape supplémentaire qu'est de hisser l'équipe nordiste encore plus haut et concurrencer les meilleurs. Les prochains matches à domicile contre l'USBG et l'USM lors des 3e et 4e journées nous permettront de voir plus clair quant aux intentions du CAB. Faire de nouveau de la figuration, jouer les trouble-fêtes ou jouer carrément pour une place au soleil...