Maroc: Réunion des Groupes de travail thématique

Sur la cause nationale

Les participants à une réunion du Groupe de travail thématique sur la cause nationale à la Chambre des représentants, tenue récemment à Rabat, ont souligné la nécessité de continuer à faire face à toutes les manœuvres des adversaires de l'intégrité territoriale et de réfuter la thèse séparatiste.

Les intervenants à cette réunion qui s'est déroulée en présence du président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, ont mis en avant l'importance du volet stratégique dans son action, eu égard aux derniers développements de la cause nationale au niveau onusien et aux provocations des ennemis de l'intégrité territoriale, prenant en considération les mécanismes de plaidoyer et le plan médiatique parallèle, en plus des acquis historiques et juridiques des régions du Sud du Royaume, indique un communiqué de la Chambre.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la consécration des nouveaux mécanismes créés par les nouvelles dispositions du Règlement intérieur de la Chambre, visant à consolider la présence parlementaire au niveau de tous les chantiers nationaux et l'encadrement institutionnel de cette participation, précise la même source.

Les participants ont également mis l'accent sur l'importance de la communication dans le cadre d'un plan d'information efficace dans une optique de coordination, de coopération et de concertation avec toutes les parties prenantes.

A l'issue de cette réunion, les membres du groupe ont procédé à la constitution de l'instance dirigeante du groupe.

Sur la cause palestinienne

Le Groupe de travail thématique sur la cause palestinienne à la Chambre des représentants a tenu, jeudi à Rabat, une réunion visant à examiner les initiatives à même de soutenir la cause palestinienne.

Cette réunion, présidée par le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, s'inscrit dans le cadre de la mise en application des nouvelles dispositions du règlement intérieur de la Chambre, prévoyant la création de groupes de travail thématiques en tant que moyens de recherche, d'examen et de suivi d'une série de questions stratégiques qui revêtent une importance particulière pour les forces vives de la nation.

A cette occasion, M. El Malki a rappelé que la cause palestinienne est une cause juste, qui est considérée parmi les chantiers les plus importants énoncés aux termes du règlement intérieur de la Chambre, et à laquelle ledit règlement a consacré des dispositions consolidées par des mesures concrètes aux niveaux de l'examen, de la recherche et des résultats.

Au cours de cette réunion, le groupe a rappelé le cheminement historique des relations du Royaume avec la cause palestinienne et des efforts continus et incessants de SM le Roi Mohammed VI, en sa qualité de Président du Comité Al-Qods, pour l'instauration d'une paix juste, durable et globale dans la région, sur la base des résolutions de la légalité internationale.

Sur les affaires africaines

La réunion du groupe d'action thématique relative aux affaires africaines, tenue jeudi à la Chambre des représentants, a porté sur la planification des programmes et des perspectives d'action du groupe.

Organisée sous la présidence de M. Habib El Malki, président de la Chambre des représentants, cette réunion s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des mécanismes du nouveau règlement intérieur, lesquels soulignent la détermination de la Chambre à renforcer les relations de coopération et de solidarité entre le Maroc et les pays africains, qui constituent désormais un choix stratégique pour le Royaume.

A cette occasion, M. El Malki et les membres du groupe ont salué l'excellence des relations unissant le Maroc et le continent africain, conformément à la vision de SM le Roi Mohammed VI, qui consacre l'engagement constant du Souverain à renforcer la coopération Sud-Sud.

Ils ont également mis l'accent sur la détermination du Maroc à placer le continent africain et ses ressources humaines au cœur de ses préoccupations, mettant en avant la valeur ajoutée de ce groupe dans l'action parlementaire et la nécessité de coordination entre les différents organes de la Chambre.