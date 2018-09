Tunisie: La fédération internationale déterminée à aider la fédération africaine

La Fédération internationale de tennis de table (Ittf) s'est engagée à apporter son aide au continent africain sur les plans portant sur le développement de la discipline, à travers, entre autres, la multiplication des événements sportifs, a rapporté le site de l'instance internationale.

L'engagement de l'Ittf s'est fait à la clôture d'un forum de deux jours, tenu en marge des Championnats d'Afrique des nations de tennis de table, qui se poursuit à Port-Louis (Maurice), et auquel ont pris part 36 participants issus de 21 associations nationales africaines, dont les Algériens Kaci Abdenour, président de la Zone1 Afrique (Attf), et Kamel Zitouni. Lors de la réunion de deux jours organisée par les deux instances internationale (Ittf) et africaine de tennis de table (Attf), l'Ittf a saisi l'occasion de mettre à jour les membres de l'Attf concernant les nouveaux plans à développer, tant stratégiques que spécifiques en ce qui concerne les événements, le développement et la fondation.

A la base des commentaires et recommandations des délégués sur les questions des projets futurs, l'Ittf a décidé de s'engager à investir, tout d'abord, dans le personnel professionnel dans la région, à aider les cinq régions d'Afrique à développer des événements spécialement liés au nouveau format des championnats du monde de tennis de table et à examiner, à court terme, les moyens d'accroître son soutien à toutes les associations nationales de la région afin que le prochain cycle de droits commerciaux de l'Ittf augmente considérablement.

Il a été aussi décidé de se préparer, au cours des 18 prochains mois, à créer un centre de formation professionnelle géré par l'Ittf en Afrique.

Le président de la Fédération africaine de tennis de table (Attf), l'Egyptien Khaled El-Salhy, a expliqué que le forum offrait une grande opportunité au continent pour apprendre dans les domaines du marketing, du développement, de l'éducation et des médias. «Le forum a beaucoup d'avantages pour l'Attf en tirant parti de la très grande expérience de l'Ittf dans de nombreux domaines tels que le marketing, le développement, l'éducation, la couverture médiatique, la fondation et TTX. Ce forum est un tournant pour une meilleure promotion du tennis de table en Afrique», a expliqué M. El-Salhy, ajoutant que l'Attf continuera de finaliser notre plan stratégique en fonction de nos besoins et priorités, puis de le transmettre à l'Ittf.