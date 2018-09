Tunisie: De la certitude à la confiance

Sur le plan des performances footballistiques, les coéquipiers de B.Amor enchaînent les résultats positifs sur le double plan local et surtout continental où ils ont terminé leaders de leur groupe en Ligue des champions avec de surcroît des coefficients probants : Zéro défaite, meilleure attaque avec le TPMazembé, la défense la plus hermétique avec l'EST.

L'autre point fort de l'Etoile version 2018-2019 -- du moins lors de cette intersaison -- est sans aucun doute cette fort précieuse et galvanisante union sacrée autour du club où après une phase de remous qui heureusement n'a pas trop duré, l'engouement du public et des différentes composantes du club est de plus en plus palpable de jour en jour. Il faut avouer que la campagne de recrutement de grande envergure a été pour beaucoup dans le renforcement des liens et dans l'amélioration de l'ambiance générale autour de l'équipe.

De fait et en guise de corollaire à cet environnement positif, il est évident que les protégés de Chiheb Ellili abordent les différents défis qui les attendent notamment en Ligue des champions qui reste l'objectif majeur des Etoilés, avec des ambitions grandissantes et un état d'esprit gonflé à bloc.

Un ascendant psychologique nuancé !

Ce quart de finale de la Ligue des champions face à l'EST revêt naturellement un intérêt capital pour les Etoilés et il sera la première épreuve de vérité pour l'ESS version 2018-2019 et dont l'impact sur le reste du parcours de l'équipe, toutes compétitions confondues sera déterminant. De plus, dans les milieux du club sahélien et sur les réseaux sociaux, on estime que la double confrontation continentale face aux «Sang et Or» est incontestablement un test grandeur nature pour le nouveau coach Chiheb Ellili et sa capacité à exploiter judicieusement l'effectif pléthorique -- le meilleur depuis des années -- à sa disposition et à trouver l'alchimie idoine à même de répondre aux attentes devenues énormes de la part des différentes sphères de l'Etoile.

Dans ce contexte qui n'a rien d'ordinaire, faut-il l'avouer, il est clair que l'aspect psychologique requiert une importance primordiale dans la préparation de genre de rendez-vous décisifs non moins déterminants que les autres aspects : technico-tactique et physique. A ce niveau, il faut admettre que les Etoilés disposent d'un ascendant insoupçonnable sur les «Sang et Or» puisque sur les dix rencontres qui ont opposé les deux ténors en compétitions africaines, cinq ont été remportées par les Sahéliens, deux victoires pour l'EST et les trois autres oppositions se sont soldées par un résultat de parité. Des statistiques certes révélatrices mais la réalité du terrain et la variabilité des paramètres contextuels présentent des fois un contrepoids incontournable aux normes historiques.

L'autre point à connotation psychologique qui joue a priori en faveur des Etoilés est, à n'en point douter, la phase tumultueuse dans laquelle patauge actuellement l'EST où une véritable crise de résultats et de confiance est en train de fragiliser la vie du club. Mais à ce niveau, on doit avouer que joueurs, staff technique et dirigeants étoilés semblent ne pas se fier à ce constat morose qui prévaut du côté de leur rival; bien au contraire ils sont avertis et déterminés à ne pas lui offrir l'occasion de rebondir et de surmonter sa crise au détriment de l'Etoile. «Nous disposons certes d'un ascendant psychologique sur l'EST sur le plan continental qui passe de surcroît par une sorte de crise, mais nous ne devrons pas lui offrir la possibilité de remonter la pente à nos dépens», a déclaré l'ancien directeur sportif et fin observateur Zied Jaziri dans un message adressé aux coéquipiers de Jemal.

Pour conclure, les Etoilés se doivent d'exploiter judicieusement leurs certitudes et atouts du moment tout en composant avec une EST connue par sa capacité de rebondir au plus vite notamment lors des grands rendez-vous. Ils savent pertinemment qu'une qualification aux demi-finales de la compétition continentale suprême de surcroît au détriment de l'EST donnera des ailes au club sahélien lors de ses prochains défis et lui conférera un ascendant psychologique certain cette fois-ci en championnat national au détriment de son rival espérantiste.