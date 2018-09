Congo-Kinshasa: F. Tshisekedi, Bazaiba, Fayulu et Lumbi réfléchissent à une stratégie commune - Opposition, vers un « front commun » contre la machine à voter

En vue d'adopter une stratégie commune pour écarter la machine à voter des scrutins du 23 décembre 2018, quatre principaux leaders de l'opposition se sont retrouvés le vendredi 7 septembre 2018 au siège de l'UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social), sur la 11me Rue, petit boulevard, dans la commune de Limete.

A cette réunion à huis clos, présidée par Félix Tshisekedi, et dont le contenu n'a pas été dévoilé, on a noté la participation de Pierre Lumbi de l'Ensemble pour le Changement, d'Eve Bazaiba du MLC (Mouvement de Libération du Congo), et de Martin Fayulu de Dynamique.

Les uns et les autres ont convenu de mettre en place un large « commun » contre ce kit électoral de tous les dangers, dont l' risque de fausser complétement les résultats des urnes. Conscients fait que sans de fortes et permanentes pressions sur le pouvoir place et la Ceni, celle-ci risque d'opérer un passage en force, ont pris l'engagement de se serrer les coudes pour que cette « à tricher » ne passe pas.

Selon certaines indiscrétions, ces sociétaires de l'Opposition également abordé la question de la candidature commune et des à mener pour gagner la bataille de l'alternance au pouvoir lors élections présidentielle, législatives nationales provinciales, à fin du mois décembre 2018.

Ils se sont également mis d'accord sur la mise en place d'un de concertation permanente pour des actions communes destinées renforcer l'unité de l'Opposition.

C'est là, pensent de nombreux observateurs, une manière concrète répondre au vœu exprimé par le MLC et visant à de mettre en place comité de crise pour évaluer le processus électoral, aussitôt après confirmation de l'invalidation de son candidat, Jean-Pierre Bemba, la présidentielle.

Kamerhe et Matungulu absents mais d' Absent à cette rencontre, Vital Kamerhe, président national de l' (Union pour la Nation congolaise), n'a pas caché son regret, pour n' avoir pas été « invité », mais a réaffirmé son adhésion à l'idée l'émergence d'un front commun contre la machine à voter et attachement à l'unité de l'opposition.

Dans un communiqué de presse signé et rendu public par son général, Jean Baudouin Mayo, le week-end dernier, l'Union pour Nation Congolaise (UNC) regrette cette omission mais rassure l'exécution des décisions prises se fera avec sa pleine participation.

Le parti de Vital Kamerhe pense que l'unité de l'opposition est gage de la matérialisation de la véritable alternance politique pouvoir, en décembre 2018. Freddy Matungulu, un autre candidat à présidentielle de décembre, a fait savoir qu'il n'a pas été informé la réunion de l'Opposition qui s'est tenue le vendredi au siège l'UDPS.

Dans un communiqué de presse, sa plate-forme, Syenco, souligne que « le président de Congo na Biso, tout en réaffirmant son soutien recommandations de ladite réunion, réitère son attachement au principe de l'Opposition, et rappelle que cette union est le gage du succès de la quête commune pour l'alternance au pouvoir par le peuple congolais ».

Nous apprenons, aux dernières nouvelles, que la Secrétaire du MLC, Eve Bazaiba, s'est chargée de rencontrer Vital Kamerhe Freddy Matungulu en vue de leur faire la restitution du contenu de réunion de Limete. On croit savoir que cela a contribué à l' des cœurs et des esprits et que tous les leaders de l'opposition décidés à faire bloc contre toutes les velléités de tripatouillage élections de décembre 2018.