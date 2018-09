Tunisie: Une indigence offensive préoccupante

Depuis deux décennies, les attaquants aghlabides racés sont de plus en plus rares. L'avènement du professionnalisme a eu son lot pour les Aghlabides. Des attaquants étrangers ont débarqué au club. Les Cheikh Diop, Hamid Bahloul, Camara Gana et Claude Gondou sont devenus les buteurs de la JSK.

Les conséquences semblent positives, en revanche ce sont les enfants du club qui payent cher ces choix. Les Sayed Hamrouni,Tarek Fersi, Wael Chehaïbi, Ibrahim Selmi et d'autres n'ont pas résisté à cette vague. Ils ont cherché une carrière avec des clubs divisionnaires avant d'abandonner notamment en présence d'attaquants tunisiens chevronnés comme Nabil Missaoui, Salama Kasdaoui, Naoufel Youssefi et Hichem Essifi.

La saison écoulée ne semble pas déroger à la règle à part quelques exploits individuels des Munduga, Sassi et Laâouichi. La JSK accuse de nombreuses défaillances qui ont affecté la stabilité de l'équipe, notamment l'absence de régularité au niveau de la concrétisation des occasions créées par la faute d'attaquants fébriles et impuissants dans la zone adverse, qui confondent vitesse d'exécution et précipitation et perdent l'essentiel de leur lucidité devant le but.

Le départ de Munduga et la reprise tardive de Laâouichi ont déstabilisé le groupe. L'équipe a perdu ses repères. Les jeunes attaquants lancés comme Addami, Ben Romdhane et Hamdi manquent d'efficacité et d'expérience. Selon des techniciens, ces jeunes talents ont besoin de plus de temps pour retrouver leurs repères et s'armer d'expérience pour égaler les autres attaquants.

Des recrutements ciblés ou des pioches ?

L'une des préoccupations majeures du coach aghlabide tourne autour de l'affligeante transparence de sa ligne avant. D'ailleurs même les deux dernières recrues ne semblent pas donner pleine satisfaction au staff du moment que le revenant Ali Korbi est en période de convalescence. Sa reprise est prévue au cours du mois de décembre.

Quant au Tchadien Ibrahim Hassen, il est encore en période d'essai. Il sera soumis à un programme spécifique pour retrouver la forme. Donc, les deux attaquants ne seront sûrement compétitifs que d'ici quelques mois et encore ! D'où la volonté de renforcer ce compartiment par un attaquant de métier. La Chabiba demeure en quête d'un buteur racé capable d'emboîter le pas à Laâouichi et de tirer profit des raids offensifs à répétition des jeunes attaquants aghlabides.