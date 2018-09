Tunisie: Ça passe ou ça casse...

Au-delà de l'aspect sportif, c'est un rendez-vous avec l'histoire que se donnent Hamdi Meddeb et Khaled Ben Yahia en cette année du centenaire du club. Le staff de Khaled Ben Yahia, les joueurs, les membres du bureau directeur et toutes les personnes qui gravitent autour du club doivent prendre conscience que c'est une page importante de l'histoire du doyen des clubs tunisiens qui est en train de s'écrire.

Et s'il est encore maintenu à la tête de l'équipe, la double confrontation contre l'Etoile Sportive du Sahel en quart de finale de la C1 africaine sera la dernière chance de Khaled Ben Yahia. S'il échoue, il ne pourra plus poursuivre sa mission à la tête de l'Espérance Sportive de Tunis pour la bonne et simple raison qu'il a été recruté en premier lieu pour remporter la compétition continentale.

Dans tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, le coach «sang et or» a incontestablement sa grande part de responsabilité. Mais les joueurs aussi sont responsables de l'élimination en Championnat arabe des clubs et de la défaite devant Al Ahly du Caire en Ligue des champions africaine.

Sur le plan sportif, l'élimination en Championnat arabe des clubs en dit long sur l'incapacité de l'EST à imposer son jeu à cause de ratages à la pelle. Sur le plan défensif, la responsabilité des buts encaissés est imputée aux joueurs en premier lieu car Khaled Ben Yahia a donné leur chance à tous, sans exception.

