Tunisie: Pour une prise en charge de qualité

La fonction d'AVS n'est pas encore spécifiquement réglementée en Tunisie mais elle est autorisée par certains établissements scolaires afin d'apporter une assistance en salle de classe durant les cours à l'enfant nécessitant une convenance et un aménagement particuliers de son emploi du temps ou de son espace de travail. Il est payé au moyen d'un salaire mensuel convenu et fixé avec les parents de l'élève en accord avec l'institution éducative concernée. Il peut être de cinq ou six cents dinars. Il faut assurer son transport jusqu'à l'école également pour rejoindre chaque jour l'élève pris en charge. L'AVS est généralement un étudiant en fin de cycle d'études ou un stagiaire qui veut exercer une profession dans le système scolaire en attendant d'intégrer les rangs de l'établissement scolaire.

Cette catégorie d'élèves doit bénéficier d'un appui important de ses géniteurs pour défendre son droit à une scolarité normale. Si l'élève a un déficit sensoriel, on pourra lui aménager une place au premier rang tout près de l'instituteur ou du tableau de classe afin qu'il poursuive les cours dans les meilleures conditions de réussite. S'il a un déficit neurologique, l'AVS lui apportera un suivi méticuleux dans l'exercice de l'écriture ou de la lecture. Cet élève est avant tout un enfant comme les autres avec seulement quelques difficultés que les autres n'ont pas et il doit se battre à compenser au quotidien.

La rentrée des établissements qui enseignent le programme français s'est déroulée le 4 septembre dernier. Une ambiance festive et joyeuse a poussé les enfants à s'enlacer, à se tenir la main tout contents de leurs chaudes retrouvailles après deux mois de vacances estivales. Mais pour les élèves à besoins spécifiques, certains chagrins s'emparent d'eux. Leur parcours scolaire mérite la plus grande des attentions

