Angola: L'efficacité dans le secteur minier passe par la restructuration - ministre

Il a réitéré que cette restructuration annoncée vise à rendre ces entreprises plus efficaces, plus rentables afin qu'elles contribuent de manière significative au développement économique durable du pays. Dans un autre développement, le ministre a expliqué que la création de l'Agence nationale du pétrole et du gaz est aussi un processus avec un calendrier et une programmation approuvés, ayant commencé avec la nomination par le Président de la République, de la commission d'installatrice et du groupe de suivi de l'installation de l'Agence.

Le ministre a fait cette déclaration à la presse à la fin de sa visite de quelques heures à la municipalité de Soyo, indiquant que cette restructuration se concentrera principalement sur deux entreprises publique et concessionnaire du secteur, notamment Endiama et Ferrangol.

Soyo — La restructuration du secteur géologico-minier en cours dans le pays permettra d'améliorer l'efficacité et accroître la contribution de ce secteur d'activité à l'économie nationale, a déclaré jeudi à Soyo, province de Zaire, le ministre des Ressources minérales et du Pétrole, Diamantino Azevedo.

