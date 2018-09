Tunisie: Lions Clubs International District 414 Tunisie investit 1 million de dinars

A noter que le programme de la manifestation comporte trois ateliers de lecture destinés aux enfants en trois langues (arabe, français et anglais), ainsi que des conférences sur l'alphabétisation, l'abandon scolaire et les troubles d'apprentissage.

De son côté, Maha Bousnina, représentante de Lions Clubs International District 414 Tunisie, a souligné dans une déclaration à l'agence TAP que cette organisation caritative fondée en 1917 et présente actuellement dans 210 pays à travers le monde a été créée en Tunisie en 1968 et compte aujourd'hui 38 clubs répartis sur l'ensemble du pays.

La même source a indiqué que l'organisation a aussi distribué des fournitures scolaires, des tabliers, des vêtements à plusieurs élèves et a pris en charge les frais de scolarité des plus nécessiteux, outre les interventions médicales et les actions culturelles et de loisir qui ont été organisées au profit de ces enfants.

«Lions Clubs International District 414 Tunisie vient d'investir un montant d'environ 1 million de dinars dans le réaménagement et l'équipement de plusieurs écoles situées dans des régions intérieures à Tunis, Bizerte, Nabeul, Sousse et Sfax», a souligné samedi Sonia Driss, présidente du comité des actions culturelles au Lions Clubs International District 414 Tunisie.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.