Algérie: Elim.CAN 2019 - Belmadi « On est satisfaits de ce point récolté »

Et même si l'Algérie n'a pas gagné, l'essentiel était de revenir sans avoir perdu. Le technicien algérien se contente donc du match nul. « On est satisfaits de ce point récolté chez la Gambie ».

«On n'est pas complètement satisfaits du résultat vu que nous sommes venus prendre les trois points de la victoire. L'attitude des joueurs était parfaite, et cela en dépit de toutes les conditions qui régnaient avant la rencontre. Aussi, on a trouvé une équipe de Gambie qui jouait avec ses qualités. On n'a pas trouvé d'autres failles pour marquer d'autres buts », a confié Belmadi à nos confrères du Buteur.

