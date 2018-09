Liberia: PSG - Timothy Weah prêté en janvier prochain ?

« C'était une décision familiale (Ne pas partir l'été dernier, NDLR). Ma mère a pensé que j'étais encore très jeune et tendre. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je dois travailler. Elle pensait que si je rejoignais une équipe plus faible dans la même division, il y aurait eu beaucoup d'attentes autour de moi pour que je porte l'équipe. Je ne me sens pas prêt pour cela. J'ai encore beaucoup de temps, je n'ai que 18 ans. Après qui sait ? En janvier, quand le marché sera ouvert, nous verrons ou ça en est », a confié Timothy Weah à Goal.

Mais depuis deux matchs, Timothy n'a pas été dans le groupe parisien. Et la venue de Choupo-Moting n'est pas pour arranger les choses pour le fils de Georges Weah. Et même s'il ne souhaitait pas être prêté lors du dernier mercato, le joueur de 18 ans pourrait peut-être décider autre chose en janvier prochain.

