Angola: João Lourenço promet un soutien à l'entrepreneuriat privé

Luanda — Le MPLA continuera à soutenir le secteur entrepreneurial privé, en tant que support essentiel à l'économie, afin qu'il puisse continuer à contribuer au développement national, en augmentant l'offre de biens et de services de production nationale, a déclaré samedi à Luanda, le nouveau leader de la formation partisane, João Lourenço.

Elu avec 98,59% du total des votes valides, João Lourenço a dit que c'était avec le soutien des entrepreneurs privés que l'on devrait diversifier l'économie et réduire les importations de biens essentiels, créant et augmentant l'offre d'emplois.

Le MPLA, selon son nouveau leader, travaillera également dans le sens d'ouvrir de grandes possibilités d'accès au crédit bancaire pour tous les citoyens qui sont entrepreneurs, indépendamment de leur appartenance partisane.

Elle espère donc que le spectre de l'entrepreneuriat national soit un véritable arc-en-ciel avec la diversité déjà existante en termes de genre, de religion, de région d'origine, mais aussi d'appartenance partisane, où règne la démocratie et le critère soit celui d' être angolais, de créativité, d'esprit d'entreprise et de capacité de gestion démontrée par chacun.

À cet effet, il a souligné que le MPLA devrait se transformer en un parti encore plus démocratique, moderne et ouvert, pour y faire face naturellement et, d'une manière générale, pour faire face aux nouveaux défis imposés par la dynamique conjoncturelle.

Au moment où le parti élit son nouveau Bureau politique et les membres de son secrétariat national, João Lourenço espère que les membres élus aient une capacité de travail avérée, mais surtout qu'ils soient courageux et attachés à la cause du parti. , pour l'aider à réaliser une gouvernance qui réponde aux principaux problèmes de la société, de l'économie et des citoyens.

"J'espère que dans ces organes, les femmes et les jeunes seront mieux représentés pour contribuer au diagnostic et aux problèmes qui affectent le plus ces deux franges importantes de la société angolaise", a-t-il indiqué.

D'autre part, il a souligné que le MPLA devrait être moins soucieux d'organiser sa propre vie interne et de diriger son action principale à l'extérieur de lui-même, travaillant davantage avec les citoyens en général, avec les hommes d'art et de culture, les dirigeants des confessions religieuses les plus représentatives et influentes, des leaders communautaires, des jeunes angolais et des femmes angolaises, entre autres.

«Nous devons nous approcher plus des véritables représentants de la société civile, des faiseurs d'opinion, quelles que soient les positions qu'ils défendent, s'ils nous sont favorables ou non, nous devons nous rappeler toujours qu'il n'y a pas de vérités absolues et que c'est la diversité que jaillit la lumière et le progrès", a-t-il expliqué.

Les élections locales

Le président du MPLA a déclaré que le parti était confronté au défi de préparer les élections locales, d'établir un pouvoir local dans tout le pays afin de rapprocher la gouvernance du citoyen, et il reste à déterminer si, à l'année du démarrage, elles seront réalisées dans toutes les municipalités de chaque province ou non.

"Indépendamment du résultat de la consultation et du débat en cours dans la société, graduellement ou non, dans toutes les options dans les 18 provinces du pays, se tiendront des élections municipales dans au moins certaines de ses municipalités, car il n'y a pas de sens d'augmenter ou de perpétuer sdes asymétries régionales contre lesquelles nous sommes les premiers à combattre", a-t-il souligné.

Reconnaît que la caractéristique de ce type d'élection, étant plusieurs élections en même temps, le parti doit s'efforcer de travailler pour gagner dans le plus grand nombre de municipalités, en étant conscient que les candidats d'autres partis politiques gagneront aussi dans certaines circonscriptions, «ce qui est tout à fait normal et même salutaire pour la démocratie que nous construisons ".

Avec ces élections, João Lourenço a dit qu'il est prévu une démocratie plus participative, où les citoyens élisent non seulement ceux de leur communauté ceux pui auront la responsabilité de résoudre les problèmes communautaires que plus les affligent.