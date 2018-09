Madagascar: Election présidentielle - Les Nations Unies s'en tiennent au 7 novembre

Considéré comme l'un des pays les plus pauvres au monde, l'Etat insulaire possède le service… Plus »

À l'instar de l'Union africaine et la SADC, le SNU redoute des crises postélectorales. À travers un autre communiqué, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU partage également son appréhension. En corollaire avec l'envoi d'un émissaire en début de la crise préélectorale, il renouvelle ainsi l'engagement des Nations Unies à continuer d'appuyer le processus électoral « en vue de la tenue d'élections pacifiques, crédibles et inclusives ».

Une médiation menée de concert avec la communauté pour le développement de l'Afrique australe (SADC) et l'Union africaine, critiquée par les autres entités politiques laissées en dehors du processus. La décision de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) du 25 mai a fait baisser les tensions d'un cran mais la méfiance est toujours pendante et d'autres voix se sont élevées pour critiquer le processus électoral.

Dans la foulée, il « invite toutes les parties prenantes et notamment tous les acteurs politiques malgaches, à continuer d'œuvrer pour la poursuite du processus électoral en cours, dans le sens de la tenue d'élections transparentes et apaisées, conformément au calendrier établi »

Copyright © 2018 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.