Cette première journée s'est parachevée sur un Tatami, et le Président de la Fédération congolaise du Sport PourTous a assisté à la passation de ceinture des futurs champions d'un sport de maîtrise de soi : "le TaiJitsu", dont la Fédération est conduite par Erick Kindambu. Les Premiers Jeux de la Lukunga ont permis de rendre hommage au Sport, de susciter des vocations et de faire aimer l'activité physique à ceux qui ne la pratique pas régulièrement. Message de la Fédération congolaise Sports Pour Tous.

Cette célébration du Sport pour Tous dont la flamme s'est allumée le samedi 8 septembre dernier a été présidée par le Professeur Henri Mova Sakanyi. En effet, la flamme des PremiersJeux deLaLukunga a sillonné Barumbu, Lingwala, Kintambo,Ngaliema, Gombe et Mont Ngafula. Les habitants de ces 6 communes ont fait le sport ensemble : le Nzango, le football, le basketball, la marche, la natation, le judo, etc. Une initiative de la Fédération congolaise Sports Pour Tous que préside le Professeur Henri Mova.

La deuxième et dernière journée qui a eu lieu ce dimanche a vibré dans toutes les 6 communes du district de la Lukunga. Grande affluence du public et des athlètes pour la boxe, le basket, le football, le Nzango, le roller et bien d'autres disciplines. Le Sport a été célébré à travers une fête populaire pour que les congolais se familiarisent de plus en plus avec la FECOSPT.

