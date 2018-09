Or, cela n'est pas le cas si j'en juge aux déclarations officielles des uns et des autres.

Ma plus grande préoccupation est que ce processus puisse se tenir de la plus belle manière afin que la République Démocratique du Congo, pour la première fois de son histoire, procède à une passation démocratique du pouvoir.

Après avoir adressé une lettre à Corneille Nangaa, président de la CENI, sur un débat public médiatisé autour de la machine à voter avec des experts et toute la classe politique, Alain- Daniel Shekomba, ci-devant candidat à la présidentielle 2018, saisit, cette fois-ci, dans une lettre ouverte, tous les autres prétendants à la Magistrature Suprême de la RDC au sujet de la même problématique, à savoir : la très controversée machine à voter. L'idée, pour cet informaticien de formation et de profession, c'est de réfléchir ensemble avec le bureau de la CENI sur les questions qui entachent la crédibilité du processus électoral en cours au Congo-Kinshasa. "Je propose donc, une rencontre entre tous les candidats à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018 pour discuter de la question afin qu'ensemble nous puissions échanger avec le bureau de la centrale électorale sur l'usage de cet outil. Outre la problématique de la machine à voter, cette rencontre va nous permettre aussi d'évaluer à fond certaines autres questions qui risquent, si l'on n'y prend guère garde, de provoquer le chaos dans notre pays. Chose que personne d'entre nous ne souhaite. Car, nous sommes tous attachés à la paix et au bien-être de notre peuple qui a trop souffert des affres de la guerre", souligne Alain- Daniel Shekomba dans sa correspondance que La Prospérité publie, in extenso, dans les lignes qui suivent.

