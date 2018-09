Congo-Kinshasa: Elections 2018 en danger. UDS - Crispin Kabasele exige le report !

*Processus mal préparé. Risque d'implosion en perspective. Machine à voter fortement contestée. Fichier électoral infesté. L'UDS, quoiqu'étant membre du FCC, exige le report des élections du 23 décembre 2018. Tout en décriant les ingérences extérieures, l'UDS, dans une Déclaration politique réalisée sous la direction de Crispin Kabasele Tshimanga, son Président National, revient, cependant, sur la pertinence de la tenue d'un nouveau Dialogue Politique pour aplanir les divergences politiques résiduelles avant d'aller aux élections crédibles, transparentes et démocratiques. L'UDS en appelle au sens de responsabilité ainsi qu'à la maturité de la classe politique, pour éviter de plonger le pays tout entier dans un précipice.

Déclaration Politique

L'Union des Démocrates Socialistes, en sigle UDS, Membre Fondateur du

Groupe des Partis Indépendants (GPI), Regroupement

Politique signataire de la Charte du Front Commun pour le Congo (FCC),

a réuni, le samedi 08 Septembre 2018 à Kinshasa, son Comité

Directeur sous la direction de son Président National, M. Crispin KABASELE TSHIMANGA.

A l'issue des travaux de cette réunion spéciale élargie aux cadres et membres de la Ville de Kinshasa, l'Union des Démocrates Socialistes

(UDS) publie la présente Déclaration Politique :

L'Union des Démocrates Socialistes (UDS), Parti Politique de gauche toujours à l'écoute du Peuple Congolais, Reconnaît que la République Démocratique du Congo, notre pays, traverse actuellement une crise politique, économique et sociale qui nécessite une rapide thérapie de choc.

A cet effet, l'UDS invite les acteurs politiques congolais, toutes tendances confondues, à savoir la Majorité au pouvoir et l'Opposition, à transcender leurs intérêts mercantiles et égoïstes en vue de contribuer, d'une manière responsable et patriotique, à la refondation de l'Etat congolais afin de renforcer les fondements de notre Nation lourdement lézardés.

L'Union des Démocrates Socialistes (UDS), tout en renouvelant son indéfectible attachement au Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Monsieur Joseph KABILA KABANGE, Autorité Morale du Front Commun pour le Congo (FCC), Lui demande de s'impliquer davantage dans la résolution de la présente crise congolaise qui a trop duré.

Pour l'UDS, le Président de la République, Chef de l'Etat, est le mieux placé, conformément aux dispositions pertinentes de notre Constitution, pour réunir les représentants de toutes les couches de notre population dans un nouveau Forum politique national et ce, sans discrimination ni exclusion, afin de trouver des solutions adéquates et appropriées pour consolider l'unité et la cohésion nationales.

L'Union des Démocrates Socialistes (UDS), en tant que force politique enracinée dans les masses populaires congolaises, exige le report immédiat de toutes les élections qui sont, pour le moment, très mal préparées par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), lesquelles élections risquent de plonger, de nouveau, notre pays et son Peuple dans un chaos indescriptible.

L'UDS joint également sa voix à celle d'autres compatriotes pour demander le retrait pur et simple de la fameuse machine à voter qui sera installée dans tous les bureaux de vote pour toutes les opérations électorales ainsi qu'une nouvelle révision du fichier électoral étant donné que l'ancienne révision a été mal réalisée.

L'Union des Démocrates Socialistes (UDS), au nom du réalisme politique et de la paix, revient sur sa pertinente proposition relative à la tenue d'un nouveau dialogue politique entre Congolais et placé sous la facilitation congolaise en vue de dégager un vrai consensus sur toutes les questions nationales de nature à diviser, pour rien, notre Peuple qui aspire à une paix durable et au bonheur.

Cette nouvelle rencontre politique constituera, aux yeux de l'UDS, un cadre idéal devant engager notre Nation dans la voie de la réconciliation nationale et de la décrispation du climat politique avant l'organisation d'une quelconque élection dans notre pays.

L'Union des Démocrates Socialistes (UDS), très engagée dans la défense de notre souveraineté nationale, condamne avec la dernière énergie les ingérences répétées de certaines puissances étrangères dans les affaires congolaises et fustige, par conséquent, l'infantilisme politique primaire d'une partie de la classe politique congolaise qui sillonne toujours le monde occidental à la recherche d'un hypothétique soutien en rampant, sans froid aux yeux, aux pieds des anciens colonisateurs bradant ainsi notre indépendance nationale acquise au prix du sang.

L'UDS juge inacceptable que, cinquante-huit ans après notre accession à la souveraineté nationale, des messes noires soient encore dites, dans des capitales occidentales, contre le Peuple Congolais et ses dirigeants légitimes. Et ce, avec la participation de quelques compatriotes égarés en mal de positionnement politique.

L'Union des Démocrates Socialistes (UDS) lance, enfin, un appel patriotique à la vigilance en invitant notre population à barrer la route aux traîtres et autres laquais de l'impérialisme international qui œuvre continuellement à la déstabilisation de la République Démocratique du Congo et de son Vaillant Peuple.

Fait à Kinshasa, le 8 Septembre 2018

POUR L'UNION DES DEMOCRATES SOCIALISTES,

Le Secrétaire Général,