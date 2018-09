Congo-Kinshasa: Singapour - L'ANAPI au front au Forum Mondial sur les Richesses et les Investissements

La République Démocratique du Congo a pris part active aux travaux du Forum Mondial sur les Richesses et les Investissements tenu à Singapour, en Asie, du 31 août au 1er Septembre 2018.

Organisé conjointement par le Cercle Platine (un groupe commercial mondial comptant plus de 1 000 sociétés, chacune avec un chiffre d'affaires annuel supérieur à 100 millions USD, des gouvernements et des organisations intergouvernementales en Asie, en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine) et Global Assets and Wealth Initiative, en sigle GAW, ce Forum International avait pour thème «La formulation des politiques et la création d'un cadre et d'un discours permettant d'atteindre les objectifs de développement durable (ODD) grâce à des investissements durables essentiels dans les années à venir».

Ledit Sommet de Singapour a, entre autres, poursuivi comme objectifs, le partage des différents points de vue sur les tendances des marchés, les catégories d'actifs, les stratégies, les modèles d'investissements, les risques, les défis, les opportunités et les rendements; faciliter les présentations et explorer les collaborations entre les financiers, les parties prenantes, les investisseurs, les développeurs et les fournisseurs de services ; promouvoir la mise en réseau des entreprises du cercle; et fournir une plateforme pour les opportunités viables entre les participants. Plus qu'une conférence, ledit Forum a présenté une opportunité adéquate d'affaires réalisables en faveur des différents pays y représentés.

La RDC étant représentée par une délégation conduite par Monsieur Anthony Nkinzo, Directeur Général de l'ANAPI, en qualité de co-présentateur pour le panel thématique : « Economie Mondiale, Perspectives du marché et Point Chaud pour les investissement» qui a mis à profit cette occasion pour mener une campagne de Lobbying auprès de plusieurs investisseurs de l'Asie et a fait une présentation détaillée relative au positionnement géostratégique ainsi qu'aux opportunités d'affaires en République Démocratique du Congo avec un focus particulier sur les raisons d'investir en RDC. Le panel a été conduit par Jovan Jovanovic - Membre du Parlement de la République de Serbie et co-présenté par Rana Karadsheh-Haddad, Directeur Pays - Société Financière Internationale SFI/IFC Singapour ; Necmettin Kaymaz Directeur Principal des Projects - Agence Nationale de la Promotion Invest in Turkey de la Turquie ainsi que de Stephan Pouyat -Responsable Mondial des Marchés de Capitaux, des Fonds et des Transferts de Fonds - Euroclear Belgique.

Le Directeur Général de l'ANAPI a rassuré les investisseurs sur le travail abattu par la RDC dans la réduction des risques d'investissement en se positionnant comme un pays propice aux investissements et a invité les divers opérateurs économiques à s'implanter en RDC dans les secteurs prioritaires. Singapour a été choisie comme premier lieu d'accueil de la GAW, car c'est une étape idéale pour de nombreux dirigeants de la communauté Platinum Circle dans le monde entier. Les sites signalés pour le programme du Forum de la GAW de 2019 incluent Hong Kong, Londres, New York et Helsinki.

A l'issue de ce Forum International, les différents hommes et femmes d'affaires présents ont participé aux différentes séances de réseautage et de présenter leurs entreprises à une équipe soigneusement sélectionnée à laquelle a fait partie la RDC, en ressortant avec plusieurs promesses fermes des investisseurs convaincus d'une implantation au Congo.