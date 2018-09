Ile Maurice: Montagne-Longue - Une nouvelle application pour Mauritian Bus Transport

Les lignes concernées (aller et retour) sont : 19 Montagne-Longue-Port-Louis, 19A Crève-Coeur (via Kitchin)-Port-Louis, 89 Camp La Boue-Port-Louis, 89A Ripailles, Les Marrianes-Port-Louis, sauf pour 96 Montagne-Longue-Jumbo et 175 Montagne-Longue-SSRN Hospital.

L'application mobile couvre également les trajets en passant par les agglomérations suivantes : Crève-Coeur, Camp-la-Boue, Eau-Bouillie, Les Mariannes, Nouvelle-Découverte, Ripailles, Montagne-Longue, Kitchin, Bois-Pignolet, Terre-Rouge, Ste-Croix et Abercrombie, Pamplemousses, Riche-Terre-Jumbo et l'hôpital du Nord.

La compagnie Mauritian Bus Transport existe depuis plus de 40 ans. «Elle a été formée en 1975, plus précisément», explique son directeur. De faire ressortir qu'outre le fait que la compagnie de transport couvre une large superficie du Nord, comprenant Notre-Dame, Camp la Boue, Montagne-Longue, entre autres, elle dessert aussi Ripailles depuis avril dernier.

De plus, depuis son dévoilement, il y a deux semaines, l'application mobile a été téléchargée plus de 500 fois. «Ce qui est très positif. Les gens commencent à y avoir recours pour ne pas rater le bus. Nous voulons aussi à l'avenir cibler les personnes âgées car tout le monde possède maintenant un smartphone», explique-t-il.

