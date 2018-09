Gokhul Cheetsing, dit Adarsh a, lui, accosté le policier pour lui cracher dessus et le bousculer. Et alors que l'officier tente de se défendre et lui rappelle qu'il commet un délit, l'habitant de Kings Road, Goodlands, lui a donné un coup de poing au visage avant de prendre la poudre d'escampette. Il a été arrêté par la Criminal Investigation Division de Goodlands.

C'est lors d'une patrouille dimanche après-midi que la police a constaté la tenue d'un rallye illégal à proximité du bypass de Goodlands. Et lorsqu'un officier a interpellé un motocycliste, la situation a vite dégénéré. Un groupe de jeunes, tous des participants du rallye, se sont approchés de lui et ont commencé à l'insulter.

La police ne chôme pas. Huit individus ont été interpellés suivant l'agression du caporal Choolun lors d'un rallye illégal et l'acte de vandalisme survenu chez lui. Deux d'entre eux ont, d'ailleurs, avoué s'être rendus à Poudre-d'Or Hamlet aux petites heures ce lundi 10 septembre pour saccager la maison et la voiture du policier.

