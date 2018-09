Ile Maurice: Dans un collège du Sud, une «support teacher» accusée de... magie noire

Si jamais elle est trouvée coupable, l'enseignante qui vient d'être confirmée à plein-temps, sera payée un mois de salaire et sera renvoyée du collège. «Cela m'a causé beaucoup de torts et m'a complètement bouleversée», déplore la jeune femme, qui est actuellement en congé maladie. En effet, suivant cette accusation, elle serait en état de stress aigu.

Rejetant ces accusations, l'enseignante de Grade 7 a consigné une Precautionary Measure contre le manager en question le vendredi 7 août, au poste de police de Rose-Belle. Elle explique dans sa déclaration que le manager l'a fait appeler dans son bureau et qu'il lui a «parlé d'une façon très désagréable et il m'a dit qu'il y avait des plaintes de professeurs qui alléguaient que je faisais de la magie noire contre des collègues et que cela les empêchait de faire leur travail».

