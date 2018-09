Congo-Kinshasa: Les Procureurs de la CPI concluent en exposant des preuves contre Ntaganda

« L'accusé a interrogé et frappé un prêtre avant de l'exécuter de sang-froid à bout portant », a déclaré Mme Samson. Elle a évoqué le témoignage des témoins P17 et P963, qui auraient entendu M. Ntaganda donner à ses troupes des ordres pour tirer ou exécuter des personnes détenues.

Un autre témoin aurait vu M. Ntaganda attaquer et tuer quatre individus non hemas, dont deux enfants. Le témoin l'a également vu tuer un colonel à la retraite après l'avoir interrogé, l'accusant de soutenir les combattants lendus.

Mme Samson a indiqué que les anciens combattants de l'UPC avaient décrit comment leurs commandants leur avaient ordonné de déplacer les Lendus, de tirer sur des civils en fuite et de brûler des villages entiers. Les militants lendus capturés ont été « sommairement abattus », à l'exception de ceux qui possédaient des informations précieuses, et que l'on a interrogés avant de les tuer.

Les attaques auraient été dirigées contre des membres de l'ethnie Lendu que les combattants de l'UPC à prédominance hema appelaient « non humains » et « animaux sauvages inutiles ».

Les accusations à son encontre comprennent le viol, l'esclavage sexuel et l'enrôlement, la conscription et l'utilisation dans les hostilités d'enfants soldats. L'Accusation l'a également accusé d'attaque contre des civils, de pillage, de meurtre et de déplacement de civils. Il a nié toutes les accusations.

M. Ntaganda, 45 ans, est jugé devant le tribunal de La Haye depuis septembre 2015. Il est accusé de 18 chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité qu'il aurait commis avec les combattants de sa milice en 2002 et 2003.

Citant le témoignage d'un témoin à charge qui a dénombré 50 corps abandonnés dans un champ de bananes par des combattants de l'UPC à Mongbwalu et à Sayo ainsi que d'autres témoignages de fosses communes, Mme Samson a déclaré que ces attaques et massacres « avaient déplacé ou transféré de force des personnes innocentes ».

Alors que les troupes de M. Ntaganda avançaient, « des hommes et des enfants ont été abattus par balles ou massacrés à la machette », a déclaré l'avocate de l'Accusation Nicole Samson. Elle a ajouté que, sur une vaste zone géographique, l'Union des patriotes congolais (UPC) avait commis des viols, des sévices sexuels et des pillages de grande ampleur.

