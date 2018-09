Somalie: Un attentat à la bombe vise un bâtiment officiel à Mogadiscio

L'attaque a sans surprise été revendiquée par les shebabs. L'opération rappelle celle du 2 septembre, lorsque les terroristes islamistes avaient cette fois visé l'administration du district d'Hawlwadag, dans le centre de la ville, faisant six morts et une quinzaine de blessés.

Même mode opératoire et même type de cible qu'il y a huit jours. Ce matin, un véhicule s'est approché du bâtiment et la bombe placée à l'intérieur a explosé, détruisant le quartier général du district de Hodan, dans le nord-ouest de Mogadiscio. Des dizaines d'habitants ont alors afflué pour porter assistance avant l'arrivée des secours.

Nouvel attentat à la bombe à Mogadiscio. Selon la compagnie d'ambulance Aamin, au moins six personnes sont mortes et 16 blessées lors d'un attentat-suicide contre le bâtiment administratif du district de Hodan, dans la capitale somalienne.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.