Madagascar: Eco-tourisme - Louer son île est possible à Madagascar

On peut vivre des vacances à la Robinson Crusoé à Nosy Vorona selon leurs promoteurs.

Il s'agit de Nosy Vorona, accessible en bateau à 15 minutes du port de Nosy-Be, au nord- ouest de Madagascar. Cet îlot servira de point de départ idéal pour de nombreuses activités touristiques.

De nombreux produits phares sont proposés sur les marchés émetteurs afin de promouvoir la destination Madagascar. L'éco-tourisme attire davantage les touristes internationaux. Et cette fois-ci, c'est un grand avantage comparatif pour la Grande Ile. En effet, louer son île est possible à Madagascar, pour les amateurs de la mer turquoise et de plages de sable blanc. C'est un petit joyau paradisiaque dénommé Nosy Vorona qui est accessible en bateau à 15 minutes du port de Nosy-Be, au nord- ouest du pays.

Vacances inoubliables. « Il n'y a ni réception, ni piscine, ni animation, ni personnel en uniforme, ni climatiseur et encore moins de télévision. Nosy Vorona correspond tout à fait au souhait de tout voyageur de se retrouver sur un îlot et de vivre des vacances à la Robinson Crusoé. A part l'unique maison servant d'hébergement sur ce petit bijou naturel, il n'y a que la mer turquoise et le sable blanc et ses cocotiers autour. Calme et quiétude assurés pour des vacances inoubliables », ont exposé les promoteurs. L'infrastructure d'accueil qui est quand même électrifiée, dispose de trois chambres et deux bungalows pouvant accueillir jusqu'à quinze personnes. « Pour se relaxer, rien de tel qu'une soirée sur la grande véranda dotée d'une salle à manger, d'un salon et d'un bar ainsi que d'un coin de relaxation. L'hébergement comprend également une cuisine, deux salles d'eau avec un cabinet de toilettes alimenté à l'eau douce. Tout cela forme un ensemble éco-touristique avec tout le nécessaire s'intégrant parfaitement au charme naturel de l'île », ont-ils rajouté.

Activités touristiques. Par ailleurs, l'îlot servira de point de départ idéal pour de nombreuses activités touristiques. On peut citer, entre autres, la plongée en apnée ou avec bouteille ou bien nager avec les requins- baleines si les touristes sont venus à la bonne saison, le tour en canoë, la pêche au gros, les excursions sur les autres îlots voisins comme Nosy Komba et la visite de la réserve naturelle de Lokobe. On peut également y organiser une croisière en catamaran. Ceux qui ont déjà passé une aventure à Nosy Vorona ont commenté via des réseaux sociaux qu'ils ont beaucoup aimé leurs vacances et comptent encore y revenir.