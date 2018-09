Madagascar: Socolait - Un défi de valoriser les produits « Vita Malagasy »

Formations. Elle a également soulevé que cette action vise à encourager la population à consommer les produits « Vita Malagasy ». En outre, cette industrie laitière travaille actuellement en partenariat avec plus de 2 000 éleveurs dans la région du Vakinankaratra, sans oublier le développement de son réseau de centre de collecte de lait. « Nous leur prodiguons des formations afin de les professionnaliser tout en contribuant à la redynamisation de cette filière or blanc. Entre temps, nous accompagnons les éleveurs à travers la mise à leur disposition d'un service vétérinaire. Ceux-ci sont également en mesure d'assurer l'alimentation de leurs vaches laitières même en période sèche grâce aux formations acquises en la matière. L'objectif consiste à améliorer la qualité et la quantité de la production laitière. Dorénavant, nous n'avons plus besoin de recourir aux produits importés pour fabriquer des produits laitiers », a-t-elle enchaîné.

« Nous avons, entre autres, baissé le prix de nos produits, notamment le lait concentré sucré, étant donné que nos clients se plaignent que c'est plus cher que les produits importés concurrents. Cette promotion entre en même temps dans le cadre de la célébration du 40e anniversaire de ce lait concentré sucré. Il s'agit d'un produit 100% « Vita Malagasy », aussi bien le lait qui ne contient plus de matière grasse que son conditionnement », a expliqué Niriavotra Randrianarivelo, responsable Marketing Stratégique de Socolait lors des animations organisées samedi dernier dans une gargote à Besarety.

