Madagascar: Mahajanga - Succès populaire pour Ravalomanana

Après Toamasina et Antananarivo, Mahajanga est la troisième grande ville du pays, où le candidat n°25 a démontré qu'il jouit encore d'une cote de popularité très élevée depuis le coup d'Etat de 2009.

La semaine dernière, Marc Ravalomanana voulait se mettre au-dessus de la mêlée politico-judiciaire de la Capitale en empruntant la Route nationale n°4 (RN4). Vendredi, il était à Mahajanga où une foule immense l'attendait depuis 11h du matin, même s'il n'a pu y mettre les pieds que vers 18h. La raison de ce retard est que le candidat n°25 qui mène pour le moment sa précampagne en voiture a été obligé de s'arrêter pour pouvoir s'entretenir avec les populations des communes riveraines de la RN4. C'était le cas à Maevatanana où le candidat du TIM a improvisé un meeting, car la population locale voulait voir son visage et connaître les grandes lignes de son programme. Après Maevatanana, Marc Ravalomanana a été accueilli à Ambondromamy par une population déterminée à le faire gagner au scrutin du 07 novembre. Ce jeudi, la nuit commençait à tomber, le candidat n°25 a dû monter sur le toit de sa voiture pour haranguer la foule.

Non au report. A Mahajanga, le succès populaire de Marc Ravalomanana a été indiscutable. Visiblement, ses réalisations durant ses mandats à la tête du pays restent toujours ancrées dans la mémoire de la population de la capitale du Boeny. « Nous allons bâtir ce qui a été détruit dans le pays depuis 2009. », a-t-il déclaré devant une foule visiblement acquise à sa cause. Le candidat n°25 a réitéré que les Malgaches ne peuvent plus attendre et que le pays a besoin d'être reconstruit le plus vite possible. A ce propos et interrogé par les journalistes, Marc Ravalomanana a souligné que le report de l'élection du 07 novembre ne sera pas acceptable. « Le développement ne peut plus attendre. Les Malgaches ont hâte d'élire la personne capable de booster ce développement. », a-t-il affirmé. Bref, la conquête de la population de Boeny et de Betsiboka a été un succès pour le candidat n°25.

A noter que le KMMR (Comité de Soutien à Marc Ravalomanana) s'implante à une vitesse supérieure dans toutes les communes et « Fokontany » de Madagascar. Cette plateforme permet au candidat n°25 d'impliquer tous ses sympathisants qui ne sont pas forcément des militants du TIM. Marc Ravalomanana ne cesse d'ailleurs de répéter qu'il est le candidat du peuple.