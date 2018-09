Madagascar: Jeux Corporatifs d'Antananarivo - Filatex fait son entrée dans le groupe !

Ce n'est pas le haut niveau, mais la magie des Jeux Corporatifs qui parvient à soulever une montagne de passion.

A un peu plus de trois semaines, l'engouement est déjà perceptible pour les participants aux Jeux Corporatifs d'Antananarivo qui vont se tenir les 6 et 7 octobre au complexe sportif de la CNaPS à Vontovorona. Mieux encore, de nouvelles têtes arrivent, manifestement séduites par le sérieux de l'organisation.

Le compte à rebours commence pour les Jeux Corporatifs d'Antananarivo du 6 et 7 octobre et qui célèbrent cette année leurs 25 ans d'existence ponctués de quelques crochets à Toamasina, Antsirabe par deux fois et Fianarantsoa.

Se faire plaisir. Mais à la demande des Tananariviens pour qui cela occasionne plus de dépenses, CRO s'est finalement résolu à ne garder que l'édition à Tana et plus exactement à Vontovorona où les footballeurs auront le privilège de jouer sur une pelouse synthétique tout comme les tennismen qui auront droit à une surface rapide.

De nouvelles sensations en fait pour des pratiquants amateurs qui viendront tout juste pour se faire plaisir comme la philosophie de ces jeux l'exige.

Car malgré les trophées et les primes offerts aux deux finalistes de chaque discipline, l'essentiel est vraiment de participer et de venir en famille, car le site de Vontovorona comporte non seulement un grand parc enfants, mais aussi un restaurant digne de ce nom. Bref, un endroit idéal pour un week-end en famille.

Tous les médias. Sur ce chapitre du reste, l'édition 2018 verra la présence des habitués de ces jeux notamment la CNaPS qui est en même temps un partenaire de ces Jeux et qui va pouvoir présenter deux équipes bien distinctes. On citera aussi le soutien de Midi Madagasikara qui va venir avec une équipe de football à 7, mais également de basket-ball.

La BOA, le Trésor, Ambatovy, « North and South Connexion », mais aussi OMNIS ont été les premiers à se manifester sans oublier les nouveaux venus, dont le groupe Filatex qui va faire son entrée par la grande porte en s'engageant dans les cinq disciplines dont le football à 7, le basket-ball, la pétanque, le tennis et la belote. Il ne sera pas présent au volley-ball mixte qui nécessite la présence impérative d'une dame sur le terrain.

On citera aussi dans la foulée la première participation de « Easy Tech », mais également de Bocasay. Mais la liste est loin d'être close, car les participants auront jusqu'au 4 octobre pour s'inscrire lors de la séance de travail qui va se tenir dans les locaux de la CNaPS à Ampefiloha à partir de 14h. La première course à faire donc, car bien évidemment les premiers arrivés seront les premiers servis dans une campagne de presse véhiculée par l'ensemble des médias de la capitale. La force de frappe de ces Jeux Corporatifs d'Antananarivo en fait.