Ile Maurice: Trafic de drogue - La présence d'un représentant du FSL réclamée en Cour

Un représentant du Forensic Scientific Laboratory (FSL) doit se présenter en Cour.

C'est ce qu'a fait savoir la magistrate Jugnauth de la Bail and Remand Court ce lundi 10 septembre dans le cadre de l'enquête sur Prabhagaren Saminada Chetty. Arrêté en juin, le jeune homme de 21 ans fait l'objet d'une accusation provisoire de «Drug dealing: attempt to possess dangerous drug: MDMA (ecstasy) for the purpose of distribution».

Appelé à la barre, l'enquêteur de l'Anti-Drug and Smuggling Unit a donné des détails sur l'enquête. Il soutient que le rapport du FSL n'est pas encore prêt. De plus, la police a demandé les révélés téléphoniques de Prabhagaren Saminada Chetty. Toutefois, «la police n'a pas encore fait la demande pour un Judge's rule», a-t-il concédé.

Me Gavin Glover, SC, assisté de Mes Yanilla Moonshiram et Segaren Veeramundar, devait souligner que les droits constitutionnels de son client sont en train d'être bafoués. «Police is taking all their time to conduct enquiry and accused has been detained since June», a fait valoir Me Glover.

Pour rappel, c'est le 14 juin qu'une charge provisoire a été déposée contre Prabhagaren Saminada Chetty. Deux autres personnes avaient été arrêtées dans le cadre de cette affaire. La prochaine comparution de Prabhagaren Saminada Chetty est prévue pour le 24 septembre.