Congo-Brazzaville: Drame du 4 mars 2012 - Les sinistrés sollicitent l'allocation d'une somme importante au budget 2019

Le président du collectif des sinitrés du 4 mars a toutefois reconnu qu'en 2018, l'Etat a engagé une somme de sept cents millions FCFA pour un début de résolution de leur situation. « C'est vrai qu'en 2018, le parlement a mis à la disposition de ce dossier des sinistrés, sept cents millions au budget du ministère de la Construction et ce dernier a engagé cette somme. Mais notre préoccupation, après la rencontre avec les autorités, notamment avec le Premier ministre, chef du gouvernement, et le président du Sénat, était de dire que la question était tellement restée en suspens qu'il fallait qu'un geste soit fait de façon systématique pour commencer tant soit peu à l'évacuer », a poursuivi Narcisse Osselaka.

« Ce que nous demandons à l'Etat, c'est que bientôt les députés vont entrer en session budgétaire et les sinistrés, par ma voix, souhaitent que ce qui a commencé ne s'arrête pas. Donc, qu'un effort plus conséquent soit fait par l'allocation d'une somme plus importante en 2019 », a déclaré Narcisse Osselaka.

