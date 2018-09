Madagascar: Internet - Madagascar détient la meilleure connexion du continent

Considéré comme l'un des pays les plus pauvres au monde, l'Etat insulaire possède le service internet, haut débit, le plus rapide de l'Afrique, parfois devant certains pays occidentaux tels la France, le Royaume-Uni et le Canada. Cependant, seuls 2,1% de la population en bénéficie, selon un rapport UK Cable.

Evaluée à 24,9 mégabits par seconde, la vitesse du haut débit est plus de deux fois supérieure à la moyenne mondiale. Madagaspar occupe le vingt-deuxième rang au plan mondial. Ce qui le place largement devant les pays comme le Canada, la France et le Royaume-Uni. Mais cet avantage technologique sert à peine 13% de sa population, estimée à vingt-cinq millions, et seulement 2,1% ont accès à internet.