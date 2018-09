Congo-Brazzaville: Majorité présidentielle - Le Front patriotique hissé à la dixième vice-présidence

Abordant le point sur les négociations entre le gouvernement et le Fonds monétaire international, il a appelé les militants à ne pas considérer ce qui se dit à travers les réseaux sociaux, le qualifiant de mensonges débités. « Les négociations sont en cours et ne peuvent pas nous alarmer au point de sombrer dans le pessimisme », a-t-il averti.

Selon lui, il s'agit d'un message mobilisateur bien cadré face au contexte national actuel et à ses enjeux qui appellent au ressaisissement devant les antivaleurs, un message qui rassure dans ce combat de longue haleine. « Nous devons donc focaliser notre attention sur cette interpellation du chef de l'Etat autour de cet idéal d'éradication de ce qui retarde notre pays ; de nous mobiliser à serrer les rangs aux côtés du gouvernement et du président de la République pour gagner cette bataille socio-économique que nous impose la crise. Cela ne sera possible que si nos militants, à quelque niveau que ce soit, s'approprient ce combat, mettent du sérieux dans cette bataille », a-t-il poursuivi.

« Il nous faut donc des militants éveillés et tenaces pour qu'ils ne tombent pas dans le piège de la diffamation savamment entretenue par l'opposition. Vous devez savoir, en tant que militants du FP, que quand le chef de l'Etat parle, c'est vous qui avez parlé. Son discours du 14 août à l'occasion du 58e anniversaire de l'indépendance de notre pays doit être perçu par tous comme une constance sur la nécessité de la construction et de la consolidation de la paix qui conduisent au progrès social », a invité Jean-Pierre Mahinga.

