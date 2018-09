Sénégal: Hommage - Les inconditionnels du pr. Samir Amin vantent sa vie et son œuvre

On reconnait les grands hommes par la qualité des hommages qui lui sont rendus. Samedi 8 septembre 2018, la salle du Centre Amadou Malick Gaye (ex-centre de Bopp) était trop exiguë pour accueillir les adeptes venus nombreux rendre hommage à l'économiste émérite, de dimension internationale avérée, intellectuel fécond et engagé, militant infatigable de la cause des peuples, le professeur Samir Amin.

Après une introduction sur la vie et l'œuvre du professeur Samir Amin, suivi de quelques extraits visuels et sonores de ses interventions de son vivant sur des sujets à haute portée économique et sociale, l'analyste marxiste de la réalité sociale a été vivement magnifié.

Tous ont salué la dimension intellectuelle exceptionnelle du professeur décédé le 12 août 2018, à l'âge de 87 ans à Paris. Demba Moussa Dembélé, président de l'Africaine de recherche et coopération pour l'appui au développement endogène (Arcade) de prime abord a salué la dimension relationnelle du «titan» en ces mots:

«C'est le professeur Samir Amin qui avait lancé les «samedis de l'économie» en mars 2013. Il a ainsi marqué de son empreinte ce Forum d'idées sur la déconstruction des théories et discours conventionnels sur l'économie qu'il a contribué à discréditer toute sa vie».

Selon le président de l'Arcade: «L'œuvre du professeur Samir Amin est monumentale en ce sens qu'elle est intellectuelle, politique, sociale. Parce qu'il n'est pas un intellectuel qui s'est enfermé entre quatre murs pour réfléchir sur les faussetés du capitalisme relatives à la domination».

L'économiste Dembélé de souligner pour magnifier l'engagement du Pr. Samir Amin, qui selon lui «remonte à ses années d'études au Lycée, dans son Egypte natale.

Il avait rejoint les groupes luttant contre le colonialisme britannique et en même rencontré Karl Marx. Il n'a jamais regardé en arrière depuis. Avec une profonde maîtrise de l'analyse marxiste de la réalité sociale, Samir Amin a contribué de façon magistrale au combat intellectuel et politique contre le capitalisme et l'impérialisme».

Poursuivant son propos, il dira: «il s'est engagé dans des luttes pour l'émancipation des peuples contre le capitalisme et contre la domination impérialiste. Et durant toute sa vie, il n'a cessé d'écrire, de s'engager dans des luttes et de démontrer aux dirigeants africains, aux citoyens et citoyennes d'Afrique qu'il y a une autre voie pour se développer.

Et pour ce faire, la réconciliation par eux mêmes s'impose de droit. Et c'est ça qui fondamental ! Réfléchissons par nous-mêmes pour déconstruire les discours, les modèles de développement venus d'ailleurs... ».

Et sur ce, «le professeur a été le premier à le dire, en démontrant que dans ce système, il y a des centres et les périphéries. Et le développement des centres repose sur les périphéries. Donc, si on suit le modèle capitaliste, le développement du tiers monde ne sera pas possible».

Toutefois, de rappeler pour préciser la pensée du professeur qui a préconisé ce qu'on appelle la déconnection. Ainsi pour Samir Amin: «La déconnection ne signifie pas se couper de tout, l'autarcie, le protectionnisme à 100%...mais en suivant une autre voie, qui consisterait à inverser nos priorités à savoir développer notre agriculture, l'industrie pour arriver à un autre développement qualitativement différent de la trajectoire capitaliste... ».

Etaient présents à ce samedi spécial d'hommage au professeur Amin; l'ambassadeur du Venezuela et sa délégation, le général Mamadou Mansour Seck, Mamadou Ndoye ancien secrétaire général de la Ld, le Pr Maguèye Kassé de l'Ucad, Mamadou Diop De Croix entre autres.