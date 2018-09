Sénégal: Pêche artisanale - Les acteurs plaident pour une cogestion des ressources halieutiques

L'implication des femmes pour une cogestion de la pêche artisanale en parfaite synergie d'actions avec des institutions internationales, régionales, sous régionales, nationales et des Etats sont les plaidoyers forts pour l'inclusion lancés par des femmes actives dans la pêche artisanale et des professionnels de la pêche artisanale. C'était samedi dernier, à Dakar lors de la cérémonie de clôture d'un atelier sous régional des plaidoyers sur la pêche artisanale.

Vraisemblablement absents dans les instances de prises de décisions, relatives à l'exploitation des ressources halieutiques, les femmes actives dans la pêche artisanale et des professionnels dudit sous-secteur de la pêche dans la zone de la Commission sous régionale des pêches (Csrp), une organisation regroupant 7 pays, appellent à une cogestion concertée pour exploiter durablement lesdites ressources halieutiques.

Ils l'ont fait savoir samedi dernier à la fin d'un atelier sous régional des plaidoyers sur la pêche dans les pays de la Csrp, tenu à cet effet, à Dakar le 7 et 8 courant.

Les femmes actives dans leur plaidoyer indiquent: «Nous ne sommes pas suffisamment reconnues et impliquées dans les instances de décisions politiques de la pêche alors que nous contribuons à l'économie de nos pays et à la sécurité alimentaire». Selon le document final lu, elles affirment être «de plus en plus vulnérables».

Parce que travaillant dans «des conditions précaires les entrainant aux incidences néfastes sur leur emploi et l'équilibre social et économique».

Cette situation qui se manifeste par une faible représentation des femmes dans les instances de concertation et de décision, s'explique par «une absence de réglementation des professions des femmes dans la zone Csrp et une insuffisance de normalisation des produits transformés». Or, «elles représentent de plus 50% des effectifs du secteur des pêches en Afrique de l'Ouest... ».

Pour rehausser le niveau de représentativité des femmes dans les instances de décisions, elles préconisent entre autres solutions, la mise en place et applications effectives d'une réglementation des professionnels des femmes actives dans la pêche artisanale et la mise en place d'une normalisation des produits transformés, adaptés au niveau de nos pays.

Pour les professionnels: «la raréfaction des ressources halieutiques handicape la contribution de la pêche à la sécurité alimentaire, à la création d'emplois et de richesse pour les communauté de pêche artisanale».

A cette équation, ils invitent les Institutions internationales, régionales, sous régionales, nationales et des Etats à soutenir conséquemment la cogestion des ressources marines et côtières. Ledit atelier a été organisé par l'association ouest africaine pour le développement de la pêche artisanale (Adepa).