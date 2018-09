Sénégal: Finale Coupe du Sénégal de baskebatll - Les saint-louisiens s'offrent leur premier trophée majeur

Au titre des récompenses de la finale El Hadji Fall Gning (Slbc) est élu meilleur joueur de la finale (Mvp). Alkaly Ndour (As Douanes) a été désigné joueur le plus fair place. Macoumba Dia (Slbc) a réçu le trophée de meilleur passeur alors son coéquipier Mouhamadou Dioum ((Slbc) se voit attribuer celui de meilleur marqueur avec 14 points.

Coiffés au poteau, ils passent du coup à côté d'un inédit grand chelem après avoir monopolisé tous les autres trophées de la saison (Coupe Saint Miche, Coupe du maire et Championnat). Quant au Slbc, il accède au palmarès de la Coupe du Sénégal et s'offre son premier titre majeur.

Dans le dernier quart temps, les Saint-Louisiens s'appuient sur une défense plus agressive pour coller aux basques de leur adbersaire. Macoumba Dia et le pivot Mamadou Dioum qui s'impose dans la raquette, accentuent la pression sur les poulains de Mamadou Guéye Pa bi (meilleur coach de la saison chez les hommes). Ce qui aura un écho favorable sur le score car le Slbc va recoller au score (50-50. 7e).

Les pertes de balles ouvrent des bréches à son meneur Louis Adams et surtout à son scoreur Pape Moustapha Diop. Subitement en verve, ce dernier permet, grâce à une succession de tirs primés de faire la jonction (31-31. 8e). Birahim Gaye et ses coéquipiers Gabelous terminent en trombe le 3e quart temps avec une avance de 8 points (44-36).

En panne d'adresse, la bande à Louis Adams et Pape Moustapha Diop, nouveau Roi ne tarde pas à marquer le pas et à accéder à la pause avec un retard le 7 points (17-25).

Les Gabelous ne sont pas également au mieux. Malgré leur avantage, ils s'illustrent également par un festival de maladresse sur les tirs et sur les phases offensives. Les Saint Louisiens avec un El Hadji Fall Gning audacieux dans le jeu de pénétration porte son équipe et reprend le jeu à son compte et permet à son équipe reprendre vite les commandes (13-14. 5e).

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.