Algérie: Adrar - Inculquer une culture environnementale pour accompagner les actions de salubrité publique

Adrar — L'intensification des activités de sensibilisation sur la protection de l'environnement et l'accompagnement des initiatives de consécration de la culture environnementale notamment en milieu scolaire et des nouvelles générations focalisent, en cette nouvelle rentrée sociale, les appels lancés par les acteurs locaux de la wilaya d'Adrar.

Le mouvement associatif dont des associations des parents d'élèves de la wilaya d'Adrar et des responsables d'établissements pédagogiques ont mis en avant l'important ancrage de la notion "l'environnement" en milieu scolaire, notamment parmi les premiers paliers scolaires dans l'optique de contribuer au développement de la culture de préservation d'un environnement propre et sain à l'intérieur et à l"extérieur des établissements scolaires .

Dans le même sillage, le directeur de l'éducation de la wilaya d'Adrar, Abdelhak Boumaïza, s'est '"félicité" des initiatives d'associations concernant les actions de nettoiement des établissements scolaires ayant permis, a-t-il dit, de soutenir les efforts d'employés au niveau des écoles primaires et de donner lieu à des résultats positifs lors de la nouvelle rentrée scolaire, redorant la belle image de l'école à la satisfaction des élèves et des nouveaux inscrits .

Dans le même sens, le président de la fédération d'associations des parents d'élèves, Abderrahmane Benahmed, a soutenu que ces campagnes associatives bénévoles "requièrent l'encouragement, la valorisation et l'accompagnement par les autorités locales et les parties concernées pour assurer sa pérennité tout au long de l'année et sur de large envergure".

Le même responsable a estimé que "bien que ces initiatives aient été largement suivies par des jeunes adhérents, toutefois, l'encouragement demeure nécessaire pour la consécration et l'ancrage du partenariat entre les instances responsables et les acteurs associatifs".

De son côté, le vice-président de l'Assemblée populaire de la commune (APC) d'Adrar, Hamouda Dlimi, a indiqué que "l'APC a tiré les leçons des défis enregistrés à la rentrée scolaire de l'année dernière, notamment en ce qui concerne l'aménagement de 37 établissements primaires qui ont souffert du manque du personnel et des moyens nécessaires à l'entretien et à l'hygiène".

M.Dlimi a souligné que "cette nouvelle rentrée scolaire a, en revanche, été marquée d'un bon début à la faveur des démarches préalables menées avec le concours des associations locales qui ont répondu favorablement à l'initiative en mettant volontairement la main dans la pâte et optant pour la réalisation, au niveau des 37 écoles, des travaux de nettoiement, de ravalement de certaines salles et de chaulage des arbres.

L'association "Touat B'ladi", un modèle d'action constructive

L'association "Touat B'ladi" fait partie des associations véritablement actives, dont les £uvres sont saillants et les efforts sont palpables en matière de nettoyage et d'hygiène des établissements scolaires primaires d'Adrar.

Ce rassemblement social, dont l'écho s'est rapidement répandu à travers les réseaux sociaux, a été conforté par l'adhésion de nombreux jeunes et sympathisants qui se sont impliqués dans la réalisation en un "temps record" de multiples actions suggérées à travers toutes les écoles primaires de la commune d'Adrar, a expliqué la présidente de l'association, Nabila Dagou.

Elle a, par l'occasion, salué les efforts conjugués par les jeunes ayant fait preuve d'initiatives et manifesté un grand élan de solidarité pour la concrétisation du programme bénévole, avant de rendre de pareil hommage à l'APC qui n'a pas manqué de mobiliser tous les moyens nécessaires pour la réussite de cette campagne dans les meilleures conditions.

Les services de la wilaya d'Adrar ont procédé, dans le cadre de la nouvelle rentrée sociale, et en coordination avec les différentes instances et organisations, au lancement d'une campagne de nettoiement d'envergure ciblant les diverses rues et ruelles de la commune d'Adrar portant notamment éradication et relevage décombres et déchets solides résidus des travaux de construction ayant constitué des points noirs altérant l'environnement et l'image de la commune.

La campagne a été menée avec le concours de nombreuses parties, dont les services des travaux publics (DTP), des ressources en eau (DRE), l'environnement (DE), la conservation des forêts (CF), les Scouts Musulmans Algériens (SMA), les associations de protection de l'environnement, du consommateurs et des particuliers.

Elle a pour objectifs l'ancrage et la consécration de la conscience environnementale auprès des citoyens en vue de consolider les conditions de protection d'un environnement sain des divers risques écologiques et sanitaires, ont indiqué les organisateurs.