Algérie: Messahel reçoit une communication téléphonique du MAE libyen Mohamed Taher Siala

- Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel a reçu lundi une communication téléphonique de son homologue libyen, Mohamed Taher Siala, au cours de laquelle, ce dernier a tenu à "se démarquer des déclarations inappropriées attribuées au Maréchal Haftar", a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères (MAE).

Le ministre libyen a tenu à "se démarquer des déclarations inappropriées attribuées au Maréchal Haftar, tout en réitérant l'attachement des autorités libyennes à la préservation et au renforcement des relations fraternelles et historiques qui existent entre les deux pays et les deux peuples", a précisé la même source.

M.Siala s'est, dans le même temps, félicité du "rôle de l'Algérie et de sa contribution dans le cadre du processus onusien pour le règlement de la crise libyenne, une contribution que l'Algérie n'a cessé d'apporter dans la discrétion requise et qui lui est reconnue par la communauté internationale, et ce depuis le début de la crise", a souligné la même source.

De son côté, M. Messahel a tenu à "rassurer son homologue libyen qu'aucune déclaration, de quelque nature qu'elle soit, ne peut porter atteinte aux liens solides de solidarité et de fraternité entre les deux pays et que l'Algérie poursuivra ses efforts dans la recherche d'une solution politique à la crise libyenne et ce dans le respect des principes qu'elle a toujours défendus notamment ceux de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats et le respect de leur souveraineté".

Les deux ministres ont convenu de poursuivre la "concertation régulière" qui existe entre les deux pays sur l'ensemble des questions d'intérêt commun, a assuré le communiqué du MAE.