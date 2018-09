Sénégal/Madagascar: Eliminatoires CAN 2019 - Un nul peu convaincant pour les mondialistes

L'équipe nationale Sénégal n'a pas montré un visage convaincant pour son retour en compétition après la Coupe du monde. Les Lions ont en effet été contraints au partage de points hier, dimanche 9 septembre à Antananarivo, par Madagascar (2-2) à l'occasion de la deuxième journée des éliminatoires de la Can 2019.

Menant par deux fois au score, grâce à des exploits individuels de Moussa Konaté (27ème) ensuite de Diao Baldé, les Lions ont ensuite flanché par des errements défensifs. Le Sénégal reste néanmoins à la tête du groupe A avec le même nombre de points que l'adversaire malgache.

Le Sénégal a n'a pas pris par le bon bout son retour à la compétition après sa Coupe du monde en Russie. En match comptant pour la 2ème journée des éliminatoires de la Can 2019, les Lions ont buté, hier, dimanche 9 septembre à Antananarivo, sur l'équipe Madagascar (2-2). Un nul et surtout une prestation peu convaincante pour la bande à Sadio Mané.

Même si, elle peut être circonstanciée par l'état de la pelouse loin de favoriser un jeu de qualité.

Peu inspirés dans le jeu, les Mondialistes sénégalais ont eu toutes les peines et ont subi le rythme des Baréas plus entreprenants et poussé par un stade plein à craquer.

Hormis le bon jeu de tête des défenseurs Kalidou Koulibaly et Salif Sané qui se sont illustrés en début de rencontre, le Sénégal a eu du mal à se procurer des occasions franches dans le match. Si ce n'est cette action de but de Sadio Mané enrayée involontairement par l'arbitre du match (12e min). C'est plutôt l'attaque matche qui se découvre en sollicitant le portier Alfred Gomis (14e, 18e min).

Un bijou de Moussa Konaté

Les Lions vont cependant surprendre l'adversaire sur un ballon en profondeur approximative de Alfred Ndiaye. A l'affût sur un renvoi raté, Moussa Konaté va, plein axe décoché une volée croisée faire trembler les filets à la 27e min (1-0). Loin d'être refroidis, les Malgaches vont réagir et profiter de la passivité ou du manque de concentration pour égaliser (1-1, 44 e).

Au début de la deuxième mi-temps, les Lions reviennent avec de meilleures intentions dans l'animation du jeu. Le Sénégal monte son bloc d'équipe et tente d'emballer le match dans les trois premières minutes. Sadio Mané réussira à la 54e minute à s'infiltrer et déséquilibrer dans la surface.

L'arbitre ne bronche pas sur un penalty vraisemblablement valide. Approximatif jusqu'ici, Diao Baldé Keita va sortir de sa réserve. Après une longue percée, il réussit à ajuster la défense et décocher un tir croisé et surprendre le gardien malgache (2-1 ; 62e). Les Lions avaient sans doute cru avoir fait le plus dur.

Sur un coup franc au second poteau, le portier Alfred Gomis, très court ou tout simplement ayant une mauvaise appréciation du ballon, laissé le cuir sur les pieds de l'attaquant malgache. Ce dernier parvient à centrer et tromper la vigilance de Kalidou Koulibaly qui marque contre son camp (67eme, 2-2).

A la 74e minute, l'entraîneur Aliou Cissé effectue son premier changement avec l'entrée de Cheikh Ndoye à la place de Ismaïla Sarr et ensuite en lançant les nouveaux appelés notamment Amath Ndiaye Diédhiou et Mbaye Diagne (88e minutes) Les Malgaches, dans leur temps fort, n'en profiteront pas en fin de match.

Mais, ils ne se plaindront pas d'avoir arraché le point du match nul face aux favoris mondialistes sénégalais. Tenu en échec, le Sénégal garde encore à l'issue de la journée, la tête du groupe A avec un meilleur goal différence que Madagascar.

Les deux équipes ont un point d'avance sur la Guinée Equatoriale qui a battu le Soudan dans l'autre match du groupe A (1-0). Rendez vous donc en octobre pour la double confrontation à Dakar puis à Khartoum face au Soudan (8 au 16 octobre).