Sénégal: « Particpation » à la présidentielle de février 2019 - Luy Jot Jotna donne mandat au Dr Gadio

Luy Jot Jotna donne mandat à son président, l'ancien ministre des affaires étrangères sous Wade, Dr Cheikh Tidiane Gadio, actuellement en bisbille avec la justice américaine, d'annoncer "dans les meilleurs délais" sa décision sur les modalités de sa participation à la présidentielle de février 2019. Le Mpcl en a pris la résolution samedi dernier, au cours d'une rencontre réunissant ses élus locaux, cadres et membres de bureau politique.

Le Mouvement Panafricain et Citoyen-Luy Jot Jotna a organisé avant-hier, samedi 8 Septembre 2018, sous l'égide de son Bureau politique, une rencontre de ses élus locaux et cadres pour des échanges approfondis sur les perspectives de la présidentielle de février 2019.

A l'occasion, les participants qui ont relevé le lourd handicap que constitue pour le Mpcl l'absence de son leader du territoire national avec la perspective imminente de l'élection présidentielle de 2019, ont néanmoins jeté les bases de leur participation au scrutin de février prochain.

Non sans relever qu'il leur faille "avant tout mobiliser fortement le parti, sauvegarder son unité, sa cohérence et renforcer la discipline interne et l'esprit de consensus afin de participer de manière organisée et active à l'importante échéance politique que représente la présidentielle de 2019".

A l'issue de la rencontre, le Mpcl a pris la décision de renouveler sa "totale confiance" à son président, le Dr Cheikh Tidiane Gadio, et lui a donné mandat de "terminer ses consultations internes et externes et d'annoncer publiquement dans les meilleurs délais la décision du Mpcl sur les modalités de sa participation à la présidentielle de février 2019".

A noter cependant que Luy Jot Jotna n'a pas manqué dans cette perspective de déplorer "le brouillage du jeu politique et du choix des citoyens par l'inflation galopante et risible des candidatures tout azimut".

Et tout autant de réitérer sa proposition d'une "concertation nationale patriotique urgente pour remettre à l'ordre du jour les grands regroupements politiques autour de 4 ou 5 grandes mouvances qui permettent d'organiser la compétition politique et le choc des programmes alternatifs de façon honorable et crédible".