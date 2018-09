D'après les témoins, c'est sous l'effet combiné de la houle, de vents violents et des fortes précipitations que le bateau à sombré dans les eaux. Les opérations de recherches qui se poursuivent ont permis par ailleurs de secourir 19 pêcheurs à bord d'une pirogue qui a chaviré non loin de la zone du naufrage du chalutier qui s'appelle Orno.

"L'affaire est allée tellement vite que certains n'ont pas eu le temps de porter leur gilet ", confie un rescapé qui poursuit : " le drame s'est produit vendredi vers 18 heures lorsque nous sommes arrivés vers l'embouchure ". Ces rescapés ont passé des heures et des heures en mer avant de recevoir l'assistance du bateau Aline Sitoé Diatta. Quelques heures après les premiers secours, trois autres naufragés ont été repêchés par les secouristes qui ont pu retrouver dimanche trois autres rescapés vers les côtes gambiennes, portant le nombre de rescapés à 11. Sur les 15 occupants de ce chalutier, seuls quatre restent toujours introuvables et parmi ces naufragés, se trouve le commandant du chalutier.

Un chalutier avec à son bord 15 personnes et une pirogue avec 22 pêcheurs ont sombré ce week-end en mer, vers l'embouchure du fleuve Casamance. 30 rescapés et 7 disparus : c'est le bilan de cette série d'accidents en mer.

