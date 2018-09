Ile Maurice: Policier agressé - Adarsh Cheetsing reste en cellule, 11 autres arrestations

L'enquête est menée par l'inspecteur Gunga, le Sub Inspector Ramasawmy et la Criminal Investigation Division de Goodlands sous la supervision des surintendants de police Cally, Mussafeer et Dawoonarain, Divisional Commander Northern.

Interrogés, deux des suspects ont avoué s'être rendus chez le caporal Choolun, à Poudre-d'Or Hamlet, et avoir saccagé sa maison et sa voiture.

Onze autres suspects, qui habitent la plupart à Goodlands, ont été arrêtés dans la matinée d'aujourd'hui. Ils sont : Avisen Soobrayen, 20 ans ; Yogesh Nathoo, 25 ans ; Buldovoo Ghansan, 20 ans ; Yeshay Toolsy, 19 ans ; Bhugun Bhoones, 18 ans ; Rehan Mooneea, 19 ans ; Akilesh Mooneea, 18 ans ; Avishdave Mungur, 26 ans ; Farhaan Nobeebux, 19 ans ; Alvin Munhurun, 21 ans ; et un mineur qui habite la région. Ils ont été placés en détention et seront traduits devant la justice le mardi 11 septembre.

