Djibouti: Le bras de fer avec le géant émirati DP World n'en finit pas

Djibouti a aussitôt contre-attaqué. Le pays affirme ne pas avoir été averti de cette procédure et décrit ce verdict comme une « simple mesure provisoire ». Dimanche, le président Guelleh a même nationalisé « l'ensemble des actions et droits sociaux » de son entreprise d'Etat impliquée dans le port et ainsi, dit Djibouti, « nos représentants dans la société seront nommés par décret et DP World n'aura plus qu'un seul interlocuteur, l'État djiboutien ».

En février dernier, Djibouti avait résilié unilatéralement le contrat avec l'entreprise émiratie, DP World, qui exploitait son port de Doraleh. La société a lancé et remporté plusieurs recours judiciaires en Grande-Bretagne mais Djibouti refuse toujours de céder, estimant que ces décisions ne peuvent pas contraindre son intérêt ni ses lois nationales. La Haute Cour d'Angleterre et des Pays de Galles vient d'envoyer une nouvelle injonction au pays qui refuse toujours de plier.

