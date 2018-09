Abondant dans le même sens, le président du comité de pilotage de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance, le ministre en charge de la fonction publique, Mahamoudou Seyni Ouédraogo, a soutenu que l'engagement de tous est sollicité pour faire de l'administration burkinabè, le socle sur lequel doivent reposer les stratégies et politiques de développement.

« Je voudrais à nouveau exhorter chaque président d'institution et chaque membre du gouvernement au niveau central, chaque gouverneur de région au niveau déconcentré, à repenser et à recadrer à chaque fois que cela est nécessaire, son système managérial pour permettre une amélioration continue et soutenue de l'offre du service public», a-t-il insisté.

C'est pourquoi, le ministre Sawadogo a invité les serviteurs de l'Etat à travailler avec dévouement, et ce, en plaçant le devoir du service public au-dessus des intérêts personnels et corporatistes.

Ils ont aussi validé le cadre de mesure des résultats de la stratégie nationale de promotion de la bonne gouvernance et les orientations en matière de modernisation de l'administration et de bonne gouvernance de l'année 2019.

C'est ainsi, qu'ensemble, les participants ont apprécié l'état de mise en œuvre des orientations en matière de modernisation de l'administration des années 2017 et 2018 et les résultats de l'enquête nationale sur le niveau de perception des citoyens sur le respect des principes de bonne gouvernance.

Les membres du Conseil national de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance se sont retrouvés, le lundi 10 septembre 2018, à Ouagadougou pour leur session ordinaire. Une occasion pour les acteurs de réfléchir aux actions à mettre en œuvre pour moderniser davantage l'administration et promouvoir la bonne gouvernance.

