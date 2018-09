Afrique: Prix Orange de l'entrepreneur social - Les trois lauréats qui défendront les couleurs du Burkina Faso dévoilés

Le 3e obtiendra 10.000 euros (6,6 millions de FCFA). Ces derniers bénéficieront également d'un accompagnement personnalisé dispensé par des professionnels de la création et du financement des jeunes entreprises pendant six mois.

Le 2e et le 3e prix reviennent respectivement au projet « Home teacher », présenté par Gilchrist-Roi Kéré et « Le terroir » de W. Rachidiatou Badini. Ces deux ont reçu respectivement la somme de 1.000.000 de F CFA (plus 6 mois de connexion internet) et 500.000 FCFA (avec 3 mois de connexion internet).

Aussi, elle permettra aux abonnés de prendre des rendez-vous, en vue de consultation, sans avoir à se déplacer. Egalement, c'est une application qui se veut informative sur les pathologies et maladies les plus courantes.

Le premier prix, d'une valeur de 1,5 million de F CFA, plus un an de connexion internet, est revenu à Izouma Sidibé, porteur du projet intitulé « e-Laafi ».

Pour cette édition, la 2e du genre au plan national, Orange Burkina a primé trois projets innovants basés sur les technologies de l'information et de la communication et permettant d'améliorer les conditions de vies des populations, dans les domaines de l'éducation, la santé, l'agriculture, le paiement mobile ou encore le développement durable.

