Congo-Brazzaville: Basketball - SCTP et V.Club vainqueurs de la 35e Coupe du Congo

Les messieurs de la Société congolaise des transports et des ports (SCTP) et les dames de V.Club ont remporté, le 3 septembre au stadium des Martyrs à Kinshasa, la 35e édition de la Coupe du Congo de basket-ball. SCTP a battu BC Terreur en finale de la version masculine par soixante-quatre points à cinquante-six.

« L'objectif était d'amener SCTP en Afrique, c'est ce qui est fait. J'avais dit à mes joueurs qu'une finale ça se gagne ! Et voilà, on a travaillé plus sur l'agressivité. On est resté concentré jusqu'à la fin et on a réussi à gagner. Je félicite mes joueurs, nos supporters ainsi que nos dirigeants, je suis très satisfait de ce titre », déclarait le coach de la SCTP, Ade Koko. En match pour la troisième, BC New Gen a battu le BC Mazembe de Lubumbashi.

Et en version féminine, V.Club s'est imposée face au BC Institut national de sécurité sociale par soixante-cinq points à cinquante-quatre. La talentueuse basketteuse, Marlène Ngobelezi de VClub, a marqué de son talent la compétition, étant meilleure marqueuse avec cent vingt-huit points et également meilleure tripointeuse. Elle aura été l'arme de V.Club qui a été un rouleau compresseur face à tous ses adversaires tout au long de la compétition. Le BC Arc-en-ciel a terminé troisième.