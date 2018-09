Burkina Faso: Procès du putsch - La défense veut entendre Sita Sangaré

L'audience du coup d'Etat manqué s'est poursuivie, le lundi 10 septembre 2018 au tribunal militaire délocalisé à Ouaga 2000, avec à la barre, le lieutenant Jacques Kolamba Limon. Accusé de complicité d'attentat à la sûreté de l'Etat, meurtre, coups et blessures volontaires, l'officier a plaidé non coupable.

Dans sa narration des faits, le lieutenant Limon a soutenu qu'il n'est ni de près ni de loin mêlé au putsch de septembre 2015. Il a fait savoir qu'on lui en voulait parce qu'il a décelé des irrégularités dans la procédure de passation du marché de recrutement d'une expertise électronique de plus de 347 millions de francs CFA entre le Tribunal militaire et l'expert Younoussa Sanfo.

Pour l'accusé, il était dans son rôle, en tant que chef du secrétariat particulier du ministre en charge de la défense, de vérifier la conformité des pièces de passation des marchés. « Si un document n'est pas conforme, je rends compte à mes chefs et je le retourne à l'intéressé pour complément », a signifié le lieutenant Limon.

A l'entendre, il y a bel et bien un lien entre ce qu'il a qualifié de « marché public mal exécuté » et son inculpation dans le dossier du coup d'Etat. « Je suis ferme là-dessus. Tous ceux avec qui j'ai travaillé dans le cadre de ce marché ont intérêt à ce que je disparaisse. Ils ont monté un coup, tendu un guet-apens pour me foutre dedans », s'est-il convaincu. Son conseil, Me Sombié Mamadou, est aussi catégorique.

Pour lui, le marché d'expertise est entaché de fraudes. « Le colonel Sita Sangaré a cherché à pactiser avec mon client en lui disant de ne pas avoir peur parce que son dossier est vide. Il a dit au lieutenant Limon de ne pas prendre un avocat mais je le lui ai déconseillé.

Est censé avouer sa faute, celui qui pactise », a relaté l'avocat. Le parquet militaire s'est demandé si l'accusé ne crée pas un amalgame entre marché public et celui de l'expertise.

« Est-ce que les dossiers de l'expertise qui se sont retrouvés entre vos mains étaient un marché public ? », s'est-il adressé à l'accusé. « Ce qui est sûr, ce n'était pas privé », a rétorqué le lieutenant Limon, tout en ajoutant qu'il s'agit de l'argent du contribuable qui a été décaissé.

Le ministère public a, en outre, voulu savoir pourquoi l'accusé est allé voir l'expert Sanfo à son domicile. « C'est le colonel Sangaré qui m'a amené chez l'expert. Sinon, je ne le connaissais pas avant », a-t-il répondu. Selon ses dires, les deux ont échangé sur des « choses », probablement sur les SMS mais que cela ne l'intéressait pas.

« Le colonel Sangaré m'a fait croire qu'il m'aidait, mais en réalité, ce sont des coups fourrés », a mentionné le lieutenant Limon. Pour Me Dieudonné Bonkoungou de la défense, le rapport de M. Sanfo ressemble plus à un « document entre amis », contenant « beaucoup d'irrégularités et d'incongruité ».

Il a exigé du parquet, qu'il fasse la lumière sur cette passation de marché, puisqu'il se réclame être un légaliste. Son collègue de la défense, Me Dabo, quant-à-lui, a insisté que le Tribunal cite le directeur de la justice militaire, Sita Sangaré, à comparaître comme témoin.

« Je n'ai pas fait de rétropédalage »

Revenant sur les supposés SMS échangés entre l'accusé et le capitaine Oussène Zoumbri lors du coup d'Etat, le procureur militaire a indiqué que le contenu laissait entrevoir une complicité avec les putschistes.

Mais le lieutenant Limon a nié en bloc les faits et dit ne pas se reconnaître dans les SMS. « C'est ça l'essence de la manipulation. Ces SMS ont été truqués. Je n'ai jamais communiqué de renseignements confidentiels au capitaine Zoumbri. M. le procureur, arrêtez de me harceler », s'est défendu l'accusé.

Mais le procureur revient à la charge en soulignant que dans le procès-verbal d'interrogatoire au fond, l'accusé a soutenu avoir envoyé des messages à ses frères d'armes. Toute chose que le lieutenant Limon conteste. Dans ses observations, le parquet militaire a fait remarquer que l'accusé n'est pas constant dans ses propos.

Pour cela, il a martelé que ce dernier a été une « véritable taupe » au cœur du ministère de la Défense et a envoyé des messages à des personnes extérieures dans le but d'aider à asseoir le pouvoir du Conseil national de la démocratie (CND). Pour lui, le lieutenant Limon a fait un rétropédalage en pensant que s'il évoquait les difficultés liées à la passation du marché d'expertise, il allait s'en sortir. « Je ne fais pas de rétropédalage.

Que le parquet me donne les preuves que j'ai fait un coup d'Etat !», a avancé l'accusé. Pour son conseil, le parquet est aux abois. Car, pour lui, l'investigation électronique est un marché public et on tente de dire que c'est un contrat d'expertise.

« Mon client est un homme intègre. Il est resté dans son bureau au moment des événements à garder le ministère de la Défense, un lieu hautement sensible. Si on l'accuse, c'est parce qu'il n'a pas collaboré dans le cadre d'un marché public », s'est convaincu Me Sombié.